Razgatlıoğlu ve Huertas, Pirelli geliştirme ve standart lastiklerle dünya şampiyonları oldu

Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ve Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) cumartesi günü Jerez de la Frontera'daki yarışta matematik olarak sırasıyla WorldSBK ve WorldSSP Dünya Şampiyonluklarını kazandı.



Arka lastik olarak standart SCX'i seçen Nicolò Bulega (Aruba it Racing – Ducati), D0820 spesifikasyonlu SCX geliştirme çözümünü kullanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde hafta sonunun 1. yarışı kazanmayı başakdı.



Bu sonuçla genel klasmandaki fark 41 puana düşse de 2. yarışta ancak 37 puan alınabileceği için milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ikinci Superbike Dünya Şampiyonluğunu ilan etti.

WorldSSP'de de benzer bir durum yaşandı. İlk yarışı Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) kazansa da üçüncü bitiren Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) WorldSSP Şampiyonluğu unvanını aldı. Her iki pilot önde SC1 ve arkada SCX lastiklerle yarıştı.

Kazanılan şampiyonlukların ardından Pirelli Motosiklet Yarışları Direktörü Giorgio Barbier, her iki şampiyonu da tebrik ederek şu açıklamayı yaptı: "SCQ arka lastik bugün sıralama turlarında harika bir performans sergiledi. Son birkaç gündür yağmurlar asfalttaki kauçuğu yıkadığı için kavrama azalmıştı. Bu nedenle Bulega’nın tüm zamanların pist rekorunu 0,6 saniye iyileştirmesi gurur duyduğumuz bir sonuç oldu. Elbette, günün haberi Razgatlıoğlu ve Huertas’ın kazandığı dünya şampiyonlukları; ikisini de yürekten kutluyoruz. Toprak olağanüstü bir sezon geçirdi. Sunduğumuz her seçeneği en iyi şekilde kullanırken her zaman kendisine en uygun lastikleri bulabildi. Sezonun ilk kısmında standart lastiklerle kazandığı kadar ikinci kısmında da geliştirme çözümlerinden maksimum fayda elde etmeyi başardı. Estoril’deki 1. Yarışta SC0 gibi popüler olmayan bir seçim yaptığında bile tarzına uyan ve performansıyla kazandıran bir lastik buldu. Mevcut çözümleri yorumlama konusunda takdir edilecek bir kabiliyeti olduğunu gösterdi. Biz de sürekli olarak yüksek performanslı çözümler sunma yetkinliğimizi bir kez daha teyit ettik. İlk dünya şampiyonluğu unvanını kazanan BMW’yi ve WorldSSP Dünya Şampiyonu olan Adrian Huertas’ı tebrik ediyoruz."

WSBK - Kullanılan Lastikler

Cuma günü Jerez de la Frontera pistinde önceki hafta Estoril’de görülene benzer koşullar olduğu için pilotlar asfaltta yeterli kavrama bulmakta zorlandı. Dolayısıyla çalışmalarda mevcut farklı lastik seçeneklerinin test edilmesine odaklanıldı. Sonuç olarak tüm ‘slick’ lastik seçenekleri bu turda piste çıktı.

Nicolò Bulega (Aruba it Racing – Ducati) sıralama turlarında 1'37.596'lık zamanıyla pole pozisyonunu aldığı gibi Jonathan Rea'nın 2019'daki son rekorunu 0,65 saniye iyileştirerek tüm zamanların yeni pist rekorunu da kırmış oldu.

Ducati pilotuyla birlikte dört pilot daha Alvaro Bautista’nın (Aruba it Racing – Ducati) 2023 yılındaki 1'38.635'lik pole zamanından hızlı sonuçlar elde etti.

1. Yarışı ilk iki sırada tamamlayan pilotların arka lastik tercihleri farklıydı. Yarışı kazanan Nicolò Bulega (Aruba it Racing – Ducati) standart bir SCX’i seçerken ikinci sıradaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) diğer 21 pilot gibi D0820 spesifikasyonlu SCX geliştirme lastiğini tercih etti. Hemen herkes önde standart SC1’i kullanırken sadece Andrea Iannone (Team GoEleven – Ducati) standart SC2’yi seçti.

WorldSSP - Kullanılan Lastikler

Tüm pilotlar sıralamalarda ön için SC1, arka için SCX lastikleri tercih etti. Adrian Huertas (Aruba it Racing WorldSSP Team – Ducati) pole pozisyonunu alırken Jorge Navarro (Orelac Racing Verdnatura – Ducati) ve Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) sırasıyla ikinci ve üçüncü en iyi zamanları elde etti.

1. Yarışta asfalt sıcaklığı 40°C, hava güneşli olduğu için hangi lastiklerin seçileceği hemen hemen belliydi. Öyle ki tüm pilotlar standart Pirelli serisinden SC1 ön ve SCX arka lastik kombinasyonunu tercih etti. Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) yarışı ikinci Yari Montella (Barni Spark Racing Team – Ducati) ve üçüncü Adrian Huertas’ın (Aruba it Racing WorldSSP Team – Ducati) önünde bitirdi.

2024 sezonunun sonuna bir yarış kala kazanılabilecek sadece 25 puan varken Huertas, ikinci sıradaki Manzi’ye 36 puan fark atıp matematiksel olarak dünya şampiyonluğunu kazandı. Böylece kupalarına 2021 yılındaki WorldSSP 300 unvanından sonra bu sene ilk WorldSSP şampiyonluğunu ekledi.