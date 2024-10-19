Razgatlıoğlu ve Bulega, standart Pirelli lastikleriyle birer galibiyet alarak Jerez’e damga vurdu

Geçtiğimiz gün Dünya Superbike'ta şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, Jerez de la Frontera pistinde sezonun son yarışını kazanarak 2024'ü muhteşem bir performansla tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu ve ikinci olan Nicolò Bulega, ön lastikte standart SC1 ve arka lastikte SCX lastiklerle yarıştılar. Hızlı bir tempoyu koruyan ikili, arka için D0820 spesifikasyonlu SCX geliştirme çözümünü tercih eden üçüncü Michael van der Mark'a yaklaşık 11 saniye fark attı.



Sabahki Superpole yarışını Toprak'ın 2,3 saniye önünde bitirerek kazanan Bulega, önde SC1, arkada standart SCQ lastik kombinasyonunu tercih etmişti.

Diğer taraftan WorldSSP'de ise 2. yarışı kazanan Stefano Manzi, sezonun son galibiyeti için önde SC1 ve arkada SCX lastikleri tercih etti. Griddeki diğer tüm sürücüler da aynı kombinasyonu kullandı.

Aldi Satya Mahendra ve Ana Carrasco sırasıyla WorldSSP 300 ve WorldWCR şampiyonalarını kazandı. Tüm sürücüler her iki şampiyonada ön ve arka için Pirelli Diablo Superbike SC1 lastikleri kullandı.



Bugün ayrıca kendi kategorilerinde en fazla en hızlı turu elde eden sürücülere Pirelli En İyi Tur Ödülleri verildi. WorldSBK için Toprak Razgatlioğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), WorldSSP için Adrian Huertas (Aruba it Racing WorldSSP Team – Ducati), WorldSSP 300 için Mirko Gennai (MTM Kawasaki) ve WorldWCR için Sara Sanchez (511 Terra&Vita Racing Team) ödülleri aldı.

Sezonun son yarışının ardından Pirelli Motosiklet Yarışları Direktörü Giorgio Barbier, "BMW, dünkü zaferiyle WorldSBK sürücüler şampiyonasını kazanan yedinci üretici oldu. Pirelli döneminde hemen tüm üreticilerin dünya şampiyonluğu kazanması çözümlerimizin evrensel olarak geçerli olduğunu da kanıtlıyor. Bu kilometre taşı bizim için son derece olumlu geçen bir sezona denk geldi. Kavrama açısından yüksek performansı korumak, bir yandan da direnci ve süreyi artırmak için arka lastiklerde iyileştirmeler yapmayı amaçladık. Bunları gerçekleştirdiğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Özellikle yumuşak SC0 ve süper yumuşak SCX hamurlara odaklandık. Sezon bitiminde sonuçların son derece olumlu olduğunu görüyoruz. Portimão’da tanıtılan D0661 ve Aragon’da görülen D0640 olmak üzere iki SC0 geliştirme spesifikasyonu, sunuldukları yarışlarda en çok kullanılan hamurlar oldu, hatta galibiyetlerin çoğunu kazandırdı. D0820 spesifikasyonlu SCX de çok tercih edilen bir seçenek oldu. Magny-Cours’da lanse edilen ve daha sonra Cremona, Estoril ve Jerez’e getirilen bu lastik sürücüler arasında son derece popülerdi ve uzun yarışlarda yaygın olarak kullanıldı. Standart seçenekler gibi performans çıtasını daha da yükselterek tam potansiyelini ortaya koymanın yanı sıra süreyi artıran, farklı pistlere ve hava koşullarına iyi adapte olabilen geliştirme çözümlerinden de çok memnunuz. 2024 sezonunu WorldWCR’de Ana Carrasco ve WorldSSP 300’de Aldi Satya Mahendra olmak üzere iki yeni şampiyonla kapatıyoruz. Herkesi tebrik ediyoruz!" şeklinde konuştu

KULLANILAN LASTİKLER - WorldSBK



· 23°C asfalt sıcaklığıyla başlayan Superpole yarışında tüm sürücüler SC1 ön - SCQ arka kombinasyonunu seçti. Yarış Nicolò Bulega kazanırken Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Alex Lowes üçüncü oldu. İstisnalar olarak sadece Ivo Lopes arka için SC2 lastiği seçerken iki Honda sürücüsü Iker Lecuona ve Tetsuta Nagashima arkada D0820 spesifikasyonlu SCX geliştirme çözümünü kullandı.



· Superpole yarışının altıncı turunda Nicolo Bulega 1'38,528'lik zamanıyla yeni yarış tur rekorunu kırarak Álvaro Bautista’nın 2019'dan beri elinde tuttuğu rekoru yaklaşık 0,5 saniye iyileştirdi.



· 2. Yarışta ilk iki sırayı alan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Nicolò Bulega ile birlikte yedi sürücü daha önde SC1, arkada standart SCX lastiklerle mücadele etti. Üçüncü sıradaki Michael van der Mark gridin diğer yarısının da ön lastik seçimi olan SC1 ön lastikle arkada D0820 spesifikasyonlu SCX geliştirme lastiğini tercih etti. Tek istisna olarak Ivo Lopes ön için SC2 lastiği seçti.

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WorldSSP



· 2. Yarışı kazanan Stefano Manzi ile birlikte griddeki diğer tüm sürücüler da SC1 ön ve SCX arka kombinasyonu aynı standart lastikleri kullandı. Yarışta ikinciliği Valentin Debise (Evan Bros WorldSSP Yamaha Takımı), üçüncülüğü Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse) aldı.

· Tüm hafta sonlarının en sıcağı olan 2. Yarışın başlangıcında asfalt sıcaklıkları 41°C’ye ulaştı.

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WorldSSP 300



· Endonezyalı sürücü Aldi Satya Mahendra sezonun son yarışında WorldSSP 300 Şampiyonluğunu kazandı. İkinci olan Loris Veneman (MTM Kawasaki) şampiyonun 21 puan gerisinde kaldı. Bu kategorideki tüm sürücüler sezon boyunca önde ve arkada standart SC1 lastiklerle mücadele etti.

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WorldWCR



· İlk kez düzenlenen FIM Women’s Circuit Racing World Championship (World WCR), bugünkü yarışı üçüncü bitiren Ana Carrasco’nun (Evan Bros Racing Yamaha Team) şampiyonluğuyla tamamlandı. Genel klasmanda ikinci olan Maria Herrera (Klint Forward Factory Takımı) ile mücadele final yarışının son virajına kadar sürdü ve yeni şampiyon 29 puan farkla kazandı. WorldWCR’nin ilk sezonunda rekabet eden tüm kadın sürücüler her yarışta ön ve arkada Pirelli Diablo Superbike SC1 lastikler kullandı.