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World Superbike / Phillip Island Haberler

Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor

2022 WSBK sezonunu ikinci sırada noktalayan Toprak Razgatlıoğlu, Phillip Island'daki yarışta Yamaha'nın çok yavaş kaldığını söylüyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor
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Sezonu zorlu bir hafta sonuyla kapatan Toprak, Phillip Island'da değişken koşullarda gerçekleşen hafta sonunu galibiyetsiz kapattı. İlk yarışı ve sprint yarışını ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz, ikinci yarışta ise dördüncü olabildi.

Toprak'ın ilk yarışta kuru zemin lastiklerine geçerken zaman kaybetmesi zafere ulaşan Jonathan Rea ile mücadele etme şansını kaybetmesine neden olurken, Superpole yarışında ise kuru zemin lastikleriyle yarışan Alvaro Bautista galibiyete uzandı.

İkinci ve hafta sonunun tamamen kuru zeminde gerçekleşen tek yarışında Razgatlıoğlu, şampiyonluk rakipleri Bautista ve Rea'nın yanı sıra Alex Lowes'un ikinci Kawasaki'sinin de gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Toprak, "Bu hafta sonuna Mandalika gibi güçlü başlamadık. Her seansta iyi bir yol tutuşu bulmaya çalıştık, son yarış ise çok garipti çünkü 10 tur sonra arka lastikte büyük bir düşüş hissettim."

"Alex'in beni geçtiğini gördüm, çok zorladı ve arka lastiğinde çok fazla patinaj gerçekleşti. Son iki turda onu geçeceğimi söyledim ama sonra kırmızı bayraklar çıktı." dedi.

 

Bautista'nın Superpole yarışındaki lastik tercihini yorumlayan Toprak, "Alvaro için bu iyi bir kumardı, çünkü o zaten dünya şampiyonu ve sezon onun için bitti. Bizim için stres devam ediyordu çünkü Johnny'ye karşı şampiyona ikinciliği için mücadele ediyorduk."

"Johnny ile aynı lastiği kullanıyorduk, bazı virajlarda çok yavaş kaldığını gördüm çünkü ıslak ön lastik hiç tutuş sağlamıyordu."

"Alvaro beni geçtiğinde 'oh iyi' dedim, çünkü yarışın başında havanın kuruduğunu görebiliyordum, dolayısıyla Alvaro'nun yarışı kazanacağını biliyordum. Şaşırmadım." dedi.

Superpole yarışında Rea'nın önünde ikinci olan Razgatlıoğlu, böylece şampiyona ikinciliğini garantiledi.

Toprak, "Normalde sadece şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyorum, sadece bu hafta sonu şampiyonada ikinciliği düşündüm."

"Mandalika'da üç galibiyet hedeflemiştim ve bunu başardım. Bu hafta sonu kolay geçmedi çünkü Yamaha bu pistte gerçekten güçlü değil ama biz sadece şampiyonayı ikinci bitirmeye çalıştık ve bunu başardık." dedi.

 

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