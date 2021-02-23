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Önceki / Pere Riba: "Rea, 'dünyadaki en iyi beş sürücü' içerisinde"
World Superbike / Haberler

Razgatlıoğlu, Rea'yı yenerek şampiyon olmak istiyor

Ekleyen:
, Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'in hâlâ güçlü olduğu bir dönemde rakibin yenerek şampiyon olmak istediğini söyledi.

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Razgatlıoğlu, Rea'yı yenerek şampiyon olmak istiyor

Geçen sezon Scott Redding'in dışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da Jonathan Rea'in en zorlu rakiplerinden biriydi ve hatta birkaç kez pist üstünde rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bununla beraber Kuzey İrlandalı sürücü, yıl boyunca çok tutarlıydı ve bu da ona arka arkaya altıncı şampiyonluğunu getirdi.

Toprak, geçen yılki Pata Yamaha fabrika takımının Yamaha YZF-R1'iyle üç galibiyet almayı başardı ve sezonu dördüncü bitirdi.

Toprak şöyle konuştu: "En büyük rakibim hâlâ Jonathan Rea. Çok fazla tecrübesi olan çok sert bir rakip. Elbette Scott Redding ve Chaz Davies de var. Ancak Rea tüm pistlerde en güçlü olanı."

“En büyük hayalim onu ​​yenerek dünya şampiyonu (WSBK) olmak. Rea emekli olursa, bugün onun seviyesinde olabilecek başka bir sürücü göremiyorum. O hâlâ aktif şekilde mücadele ederken dünya şampiyonu olmak istiyorum."

Ducati, Honda ve Kawasaki gibi bazı üreticiler, 2021'de çeşitli testler yaptılar. Ancak ilginç şekilde Yamaha, pist üstünde hazırlıklara başlamadı ve bunun için Mart ayına kadar bekleyecekler.

Tıpkı BMW gibi Yamaha da 2021 takviminin ertelenmesinden ötürü testlere daha geç başlama kararı aldı.

Toprak, "Bu sezon henüz sürüş yapmadık ancak son test sonuçlarımız çok iyiydi."

"R1'i kasıtlı olarak uzun süre kullanmadık. Eğer piste çıkma özlemi duyuyorsanız, o zaman sezonun başından itibaren daha fazla motive olursunuz. Bu taktiği kullanıyoruz çünkü en büyük hedefim şampiyon olmak."

"Yamaha R1, 2020'de bana hâlâ garip geliyordu çünkü bu motosiklete binmeden önce iki ya da üç sezon farklı bir motosiklet sürdüm. Yine de %100 olmasa da uyum sağlamak için uzun zamana ihtiyacım yok." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Crescent Racing
Editör Tri Cahyo Nugroho

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