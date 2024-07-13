Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Donington'da cumartesi günü elde ettiği zaferin ardından ikinci sıradaki Alex Lowes ile arasındaki 11.384 saniyelik farkın kariyeri için bir ilk olduğunu söyledi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Britanya'da cumartesi günü gerçekleşen yarışta zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, açtığı farkın büyüklüğünden emin değildi. Ancak bunun WorldSBK kariyerindeki en büyük zafer olduğunu biliyordu.
Razgatlıoğlu, "Bu harika bir duygu çünkü burası benim en sevdiğim pist."
"Burada tekrar kazandık ve güçlü bir galibiyet elde ettik. Sanırım fark 10 ya da 12 saniyeydi, tam emin değilim! Ama bu benim kariyerim için bir ilk." şeklinde konuştu.
Sıralama turlarında tur rekorunu kıran BMW sürücüsü, cumartesi öğleden sonraki yarış boyunca adeta dokunulmazdı.
Aynı zamanda galibiyet serisini üst üste beşe çıkardı.
Şu anda tüm gözler, cumartesi günü sırasıyla dördüncü ve üçüncü olan Ducati sürücüleri Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista'ya karşı 33 puanlık bir liderlik elde ettiği şampiyonlukta.
Razgatlıoğlu, "Bu hafta sonu hızlıyım. Bunu kullanmam gerekiyor çünkü şampiyonluk benim için çok önemli."
"Bu hafta sonu inanılmaz bir iş çıkaran ekibime teşekkür ederim, gerçekten çok güçlüyüz."
"Yarın iki yarışımız daha var ve yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar