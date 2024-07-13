Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

Britanya'da cumartesi günü gerçekleşen yarışta zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, açtığı farkın büyüklüğünden emin değildi. Ancak bunun WorldSBK kariyerindeki en büyük zafer olduğunu biliyordu.

Razgatlıoğlu, "Bu harika bir duygu çünkü burası benim en sevdiğim pist."

"Burada tekrar kazandık ve güçlü bir galibiyet elde ettik. Sanırım fark 10 ya da 12 saniyeydi, tam emin değilim! Ama bu benim kariyerim için bir ilk." şeklinde konuştu.

Sıralama turlarında tur rekorunu kıran BMW sürücüsü, cumartesi öğleden sonraki yarış boyunca adeta dokunulmazdı.

Aynı zamanda galibiyet serisini üst üste beşe çıkardı.

Şu anda tüm gözler, cumartesi günü sırasıyla dördüncü ve üçüncü olan Ducati sürücüleri Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista'ya karşı 33 puanlık bir liderlik elde ettiği şampiyonlukta.

Razgatlıoğlu, "Bu hafta sonu hızlıyım. Bunu kullanmam gerekiyor çünkü şampiyonluk benim için çok önemli."

"Bu hafta sonu inanılmaz bir iş çıkaran ekibime teşekkür ederim, gerçekten çok güçlüyüz."

"Yarın iki yarışımız daha var ve yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.