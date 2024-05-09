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World Superbike Assen

Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Honda'nın takım yöneticisi Jose Escamez, Toprak Razgatlıoğlu'nın motosikletleriyle neler yapabileceğini merak ediyor.

Ezel Tan
Xavi Vierge, Team HRC

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Japon üreticinin fabrika tarafını yöneten Honda Racing Corporation takımı 2020 yılında Superbike Dünya Şampiyonası'na geri döndü fakat o günden bu yana seride pek bir başarı elde edemediler.

Alvaro Bautista üç üçüncülükle (Aragon 2020, Barselona ve Jerez 2021) CBR1000RR Fireblade ile en başarılı sürücü olurken, mevcut sürücüler Xavi Vierge (Mandalika 2023) ve Iker Lecuona (Assen 2022) da birer üçüncülük elde etti.

Vierge, 2024'ün ilk dokuz yarışında ilk 10'a giremedi ve Dünya Şampiyonası'nda 14. sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Lecuona ise sakatlığı nedeniyle Avustralya ve Hollanda'daki yarışları kaçırdı ve toplamda üç puanla 21. sırada yer alıyor.

Honda bundan ötürü şampiyonada 26 puanla, Ducati (162), BMW (126), Kawasaki (94) ve Yamaha'nın (92) ardında son sırada.

Fakat Toprak Razgatlıoğlu'nun bu yıl BMW'ye geçerek bir sürücü olarak fark yaratması, Honda sürücülerinin de sorgulanmasına neden oldu.

Bu konuda Speedweek'e konuşan takım yöneticisi Jose Escamez, "Sürücülerimizin performanslarından şikayet edemeyiz."

“Xavi ve Iker şirket içinde harika bir iş çıkarıyorlar. Ne yazık ki Iker, potansiyelini göstermesini engelleyen bazı sakatlıklar yaşadı."

"Podyuma da çıkarak yeteneklerini defalarca gösterdiler. Bizim sorunumuzun onlar  olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat Toprak Toprak'tır. Bizim motosikletimizde fark yaratıp yaratamayacağını görmek ilginç olurdu.” dedi.

Toprak'ın BMW ile uzun vadeli bir anlaşması bulunuyor.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team takes 3rd in Super Pole

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team takes 3rd in Super Pole

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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