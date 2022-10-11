Razgatlıoğlu: "Herkes sınırdaydı, şampiyona için güzel puanlar topladık"

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Yamaha'nın bir kez daha düzlüklerde çok yavaş, Ducati'nin ise çok hızlı olduğu hafta sonunda Toprak, ilk yarışı ve ardından Superpole yarışını kazanırken hafta sonunun son yarışında Alvaro Bautista'nın arkasında ikinci oldu.

Toprak, tüm yarışlarda Bautista ve Kawasaki'den Jonathan Rea ile mücadelelere girişti. Milli sporcumuz ilk yarışta ve Superpole yarışında bu mücadelelerden zirvede ayrılsa da, ikinci yarışta özellikle son bölümde Bautista'nın performansına ayak uyduramadı.

Superpole galibiyeti için Razgatlıoğlu, "Superpole yarışında, 10 tur olduğu için herkes sınırları zorluyordu. O yarışta arka lastiği korumanız gerekmiyor. Ben de, özellikle ilk virajda sınırları zorladım. Çünkü Alvaro beni geçtiğinde, onu yeniden geçmem gerekeceğini biliyordum çünkü düzlüklerde onun motosikleti çok hızlıydı ve bu pist geçiş açısından kolay bir pist değil. Stratejim Superpole yarışında işe yaradı ancak ikinci yarışta yaramadı." dedi.

İkinci yarış için ise Razgatlıoğlu, "Öğleden sonra Alvaro iyileşti ve bir kez daha çok güçlü bir şekilde döndü. 2. yarışta onu geçmek kolay değildi ancak yine de galibiyet için savaştım. Son 3 turda ön lastik kilitlenmeye başladı. Bunun üzerine ikinciliğin yeterli olacağını söyledim. Her turumda onu son virajda yakalıyordum ancak düzlükte yeniden öne geçiyordu. Onun motosikleti çok hızlı. İkinci olduk ve şampiyona açısından iyi puanlar aldık." dedi.

Toprak, Portekiz'de ilk yarışta ve Superpole'de aldığı galibiyetlerle puan farkını bir miktar kapatmıştı ancak ikinci yarışta Bautista'nın kazanmasıyla fark 56'ya yükseldi. Rea ise Toprak'ın 26 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Sezonun son 3 yarış hafta sonu Arjantin, Endonezya ve Avustralya'da gerçekleşecek. Bu, geride maksimum 186 puan daha kazanılabileceği manasına geliyor.