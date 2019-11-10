Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”

2019 sezonu sonunda Puccetti Kawasaki’den ayrılıp fabrika Yamaha takımına geçiş yapan Toprak, yeni Yamaha YZF-R1 motosikletine uyum sağlamaya hazırlanıyor. Toprak çok uzun süredir Kawasaki ile birlikte çalışıyordu.

Pata Yamaha’nın Milano’daki resmi tanıtım gününde de yer alan Toprak, yeni R1’i ilk kez gelecek hafta Aragon’da test edecek.

Toprak, R1’in, Kawasaki ZX-10R’a göre çok küçük hissettirdiğini ancak Dünya Superbike’ta bir fabrika takımıyla ilk senesi öncesinde buna uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

“Yamaha ailesine katıldığım için gerçekten mutluyum. İlk kez bir fabrika takımındayım ve bir takım arkadaşım var. Burası bir fabrika takımı olduğu için büyük bir baskı hissediyorum ve gelecek sene çok iyi bir iş yapmalıyım. Göreceğiz.”

“Motosikletimi gördüm, sürmesi imkansız değil. Gelecek hafta Aragon’daki teste kadar beklememiz gerekiyor. Mutluyum ve gelecek sezon için hazırım.”

“Bu motosiklet çok farklı, çok dar ve küçük. Kawasaki büyük hissettiriyor ve şu anda bu tam rahat hissettirmiyor. Şimdilik büyük bir hissiyat farkı var ama yeni takımım ve renklerimle mutluyum. Gelecek sene iyi sonuçlar almayı umuyorum.” şeklinde konuştu.

Toprak’ın yeni takım arkadaşı Michael van der Mark, temsilcimizin takıma katılışını memnuniyetle karşıladığını ve Toprak’ın yeni çevreye nasıl uyum sağlayacağını görmek istediğini söyledi.

Van der Mark, “Şimdiden Toprak’la iyi bir ilişki kurduğumuzu düşünüyorum. Pist üzerinde bazı güzel mücadelelerimiz olmuştu, yani birbirimizden ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Onun R1 üzerinde neler yapacağını gerçekten merak ediyorum, ancak elbette hızlı olacak.” ifadelerini kullandı.