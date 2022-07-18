Razgatlıoğlu: "Donington'ın ardından gerçek Toprak geri döndü"

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Yamaha sürücüsü Razgatlıoğlu, Leicestershire pistindeki sezonun beşinci turu öncesinde, şampiyonluk mücadelesinde kalmakta zorlanıyordu ve sıralamada Ducati'nin Alvaro Bautista'sının 79 puan gerisindeydi.

Razgatlıoğlu, Bautista'nın ve 2021 şampiyona rakibi Jonathan Rea'nın temposuna yetişmekte zorlanmasının yanı sıra, ilk galibiyetini de geçtiğimiz ay Misano'daki Superpole yarışına kadar alamamıştı.

Fakat temsilcimiz geçtiğimiz hafta sonu Donington'da şampiyonluk mücadelesine geri döndü ve üç yarışta da galibiyet elde ederek 62 puan topladı.

Bu, temsilcimizin, 2019'da WSBK'nın hafta sonu başına üç yarış formatına geçmesinden bu yana kariyerindeki ilk üçlü galibiyeti oldu. Yamaha sürücüsü, bu sonuçla birlikte geçen yıl ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan hızı bulduğunu düşünüyor.

Temsilcimiz, "İlk olarak, bu yıl iyi bir başlangıç yapmadığımızı söylemek istiyorum."

"Fakat nihayetinde bu hafta sonu üç galibiyet aldık. Bu hafta sonu gerçekten mutluyum."

"Takımıma teşekkür ederim çünkü inanılmaz bir iş yaptılar. Artık geçtiğimiz yılki Toprak gibi hissediyorum çünkü sürüşüm yeniden 'Toprak stilinde' ve gerçekten mutluyum."

"Gerçek Toprak geri döndü." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun ilk iki yarışı için gridde üçüncü sırada yer alan Razgatlıoğlu, aynı taktiği kullanarak Kawasaki ikilisi Rea ve Alex Lowes'u startta geçti ve daha sonra karşı atağı önlemek için erkenden arayı açtı.

Pazar günkü son tam mesafe yarışı, Rea'nın ilk turlarda kendisini iki kez geçmesiyle daha zordu ancak Razgatlıoğlu her seferinde hemen karşılık verebildi.

Üçlü galibiyetini açıklayan temsilcimiz, "Superpole yarışı çok hızlıydı çünkü herkes, arka lastiği korumaya gerek olmadığı için her tur zorluyordu."

"Biz Q (sıralama) lastiğini kullandık. İnanılmaz bir tempo vardı, birçok kez 1:26'ları gördüm. Bu çok hızlı bir tur zamanı."

"Ayrıca ikinci yarış da benim için önemliydi çünkü uzun yarışlar her zaman çok zor. Ayrıca Johnny, ikinci yarışta daha hızlıydı."

"Johnny'nin beni takip ettiğini biliyordum. Sadece bekliyordum ve arka lastiği koruyordum. Panelde 0.3 saniyeyi gördüm ve zorlamaya başladım. Üç galibiyet aldım. Çok mutluyum." dedi.

Razgatlıoğlu, Donington'ın ardından şampiyona lideri Bautista ile arasındaki farkı 43 puana indirdi. Ducati sürücüsün ilk tam mesafe yarışında kaza yapması da Razgatlıoğlu'na yardımcı oldu. Razgatlıoğlu ve Rea arasındaki fark ise 26 puan.

Fakat Yamaha sürücüsü, sezonun bitmesine 12 yarış kala şampiyonluk hakkında çok fazla düşünmüyor.

Temsilcimiz, "Önümüzdeki yarışları göreceğiz çünkü şampiyona henüz bitmedi. Önümüzde birçok yarış var ve mücadeleye devam edeceğiz."

"Bautista ile aramdaki fark ne kadar bilmiyorum. Sadece işime odaklıyım."

"Most yarışında yeniden galibiyet için mücadele edeceğim. Göreceğiz."

"Ayrıca Ducati normalde Most'ta çok güçlü. Yeni asfalt olduğunu görüyorum. Normalde çoğu pistte bunu severim."

"Ayrıca Johnny de hızlı ve aslında bu yıl herkes hızlı. Yeniden galibiyet için mücadele edeceğiz. Şampiyona tarafına bakmıyorum, sadece yarıştan yarışa ilerliyorum." dedi.