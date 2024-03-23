Razgatlıoğlu: "Barselona'da kazanmak hayalimdi. Sonunda bunu başardım!"
Barcelona'da gerçekleştirilen ilk yarışa pole pozisyonundan başlamasının ardından yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu pistte kazanarak bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team takes pole position
Gold and Goose / Motorsport Images
Bu sene BMW'ye geçmesinin ardından eleştirilere maruz kalan 2021 şampiyonu, kış testlerinde güçlü bir dönem geçirmesine rağmen sezonun ilk yarış hafta sonu olan Avustralya'da pek istediği gibi sonuçlar alamamıştı.
Ancak sezonun ikinci yarış hafta sonuna ev sahipliği yapan Barcelona, Toprak ve BMW için yepyeni bir sayfa oldu. Toprak, ilk olarak tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı, ardından 4.8 sn kadar geriye düştüğü yarışta muhteşem performansıyla Nicolo Bulega'yı geçerek zafere ulaştı.
Toprak, kariyerinin 40. yarış zaferini elde ederken, BMW ile ilk galibiyetini aldı ve BMW'ye 2013'ten bu yana ilk zaferini kazandırdı.
Yarışın ardından konuşan Toprak, Takımımla gurur duyuyorum. Söylemek istediğim tek şey bu. Herkes çok sıkı çalışıyor. Sonunda hep birlikte, takım olarak kazandık. Bunun için gerçekten çok mutluyum."
"Bu benim hayalimdi. Çünkü daha önce Barselona'da hiç kazanamamıştım. Sonunda kazandım. Yeni motosikletimle, BMW ile bunu başardık. Herkes BMW'den bahsediyordu. Sonunda, biz de buradayız. BMW iyi bir motosiklete sahip. Artık herkes bunu daha iyi anlayabilir. İki yarışımız daha var. Yine elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
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