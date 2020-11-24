Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Yamaha, geçtiğimiz hafta Jerez'de gerçekleştirilen sezon sonu testlerde piste çıkan üç üreticiden birisiydi.

Yamaha, 2021 R1'de frenleme ve yavaş virajlardaki dönüş kabiliyetlerini iyileştirecek birçok yeni güncelleme yaptı.

Razgatlıoğlu, tamamen yenilenmiş Kawasaki ile lider olan Jonathan Rea'nın arkasında ikinci oldu. Türk sürücü, kıyaslama yapabilmek için 2020 motosikletiyle art arda sürüşler yaptı.

Razgatlıoğlu, "Test motosikletindeki yeni parçalar ile yeniden sürüş yaptım ve çok iyi tur zamanı elde ettim. Şaşırdım çünkü daha ilk turumda 1:38.8 yapabildiğimi gördük."

"Sıralama lastiğini denedik ancak tur zamanları iyi gelmiyordu. 1:39.2'lerde dönüyorduk. Ancak ardından eski motosiklette farklı debriyaj ve farklı parçalarla test yaptık."

"İki günlük test çok pozitifti. Hava çok iyiydi. Sıcak koşullar vardı ve motosikleti test etmek için buna ihtiyacımız vardı. Aragon'da motosikletin arkası çok kayıyordu. Motosikletin arkasında çalıştık. Harika durumda değil ancak o kadar da kötü değil."

"Şimdi tam paket olan 2021 motosikletini bekleyeceğiz. Yeni R1 çok güçlü olacak çünkü şimdiden bazı parçaları test ettik ve motosiklet daha iyi hissettirdi."

"Ve motosiklet iyi dönüyor. Bu benim için iyi bir şey çünkü iyi dönen motosiklete ihtiyacım var. Arka tarafın yol tutuşunda çok küçük bir ilerleme kaydettik ancak henüz tam olarak 2021 paketini kullanmadık." dedi.

Razgatlıoğlu, 2020'ye Phillip Island'da aldığı zaferle başlamıştı ve gelecek 7 yarışta 5 defa daha podyuma çıktı. Ancak Türk sürücünün sezonun orta bölümü pek iyi geçmedi.

Sezon sonunda Estoril'de iki zafer alan Toprak, sezonu takım arkadaşı Michael van der Mark'ın önünde 4. sırada tamamlamış oldu.

Toprak, "Sezona iyi bir şekilde başlamıştım ancak Aragon'da kötü sonuçlar aldık. Bazı noktalarda sorun yaşadık ancak her zaman motosiklette sorun yaşadığımızı belirttim. Yeni ayarlar denesek de durumu değiştiremedik."

"Son yarışta ayar denemek istemediğimi, sadece motosikleti sürmek istediğimi söyledim. Sadece sürmek istiyordum. Kış dönemi öncesinde motivasyon kazanmak için yeniden podyuma çıkmaya ihtiyacım vardı. Ancak kazandım. Şaşırmıştım. Ancak sezon bitti ve bana göre çok iyiydi. Motivasyonumuz çok yüksek." dedi.

Toprak'ın 2021'de takım arkadaşı bu sene Supersport şampiyonu olan Andrea Locatelli olacak.