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World Superbike / Jerez / Son dakika

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

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Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
Ekleyen:
4 Ağu 2020 16:17

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilen ikinci ayağında 3. olan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçtan mutlu olduğunu söyledi.

Phillip Island'daki sezonun açılış ayağının ardından koronavirüs nedeniyle uzun bir ara veren Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez'de gerçekleştirilen yarışlar ile geride kaldı.

Jerez'de ilk yarışta 3. olarak podyuma çıkan Toprak, Superpole yarışında motosikletteki sorun nedeniyle yolda kalsa da 2. yarışta yine podyuma çıkmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Toprak, "Superpole yarışında elektroniklerde sorun yaşadım. Elektronik gaz ile alakalı bir sorundu. 

"İkinci yarış için iyi bir ayar yapmaya çalıştık. Yarış içerisinde yeni ayarlara alıştım. Johhny'yi geçtikten sonra motosikleti çok daha iyi sürebildim."

"Tekrar podyuma çıktığımız için memnunuz. İyi puanlar kazandık. Gridde 10. sıradan üçüncü olmak iyi bir sonuç." dedi.

Jerez'deki ikinci ayağın ardından 3. ayak Portimao'da gerçekleşecek. Portimao yarışını değerlendiren Toprak, "Portimao'dan ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Jerez'de podyuma çıktığımız için mutluyuz ancak Portimao zor bir pist. Ancak orası bana uyuyor ve Yamaha'ya da uymalı. Umarım yine iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

Toprak için Jerez hafta sonu pek sıradan geçmedi. Jerez'deki ikinci yarış öncesinde formasyon turunda Toprak, 2. virajda düştü ancak motosikletine pek hasar vermeden kaldırıp devam etmeyi başardı.

 

Gridde Toprak'ın koluna bant yapıştırıldı ve Türk sürücü yarışa o şekilde başladı. Yarışı 3. sırada tamamlayan Toprak sonrasında podyum kutlamasına çıktı ve basın karşısına geçti. Bununla kalmayıp Dünya Supersport 300 şampiyonası yarışını kazanan Bahattin Sofuoğlu'nun yarışını izledi ve sonrasında tıbbi merkeze tedavi için gitti. Bu süreçte Toprak'ın kolunda çok büyük bir yara olduğu görüldü.

Motorsport.com'a kazayı değerlendiren Toprak, "2. virajda ön tarafı biraz fazla zorladım ve ön tekerlek kaydı. Motosikleti yeniden kaldırmak istedim ancak imkansızdı. Küçük bir düşüştü, sorun yoktu." dedi.

"Marquez gibi kurtarmak istedim." diyerek olaya biraz esprili yaklaşan Toprak şöyle devam etti: "Yarışta bir ağrı hissetmedim. Ancak yarıştan sonra acısını hissettim."

Sezonun ilk iki ayağı geride kalırken Toprak 66 puanla şampiyonada 4. sırada bulunuyor. Lider Scott Redding'in ise 98 puanı bulunuyor. Şu ana kadar tamamladığı tüm yarışlarda ilk 3 içerisinde yer alan Toprak, Phillip Island'daki ikinci yarış ve Jerez'deki Superpole yarışında iyi sonuçlar alabilecekken motosiklette yaşanan sorunlar nedeniyle yarışlara erken veda ederek önemli puanlar kaybetti.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Jerez
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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