Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci yarışta, Gerloff ve Toprak arasında ilk virajda temas yaşandı. Toprak, ilk viraja lider girmişti ancak sekizinci sıradan start alan Gerloff, ilk viraja oldukça sert şekilde girerek temsilcimize çarptı.

Toprak yarış dışı kalırken, şampiyonadaki ana rakibi Jonathan Rea, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya aldığı üç zaferin ardından Toprak'la arasını 37 puana çıkardı.

Gerloff'a agresif hareketinden ötürü pitten geçme cezası verildi fakat bu ceza, Toprak'ı teselli etmek için yeterli değildi.

Toprak, yarışın ardından verdiği demeçte, Amerikalı sürücünün ilk virajda neden bu kadar agresif davrandığını anlamadığını dile getirdi.

Servus TV'ye konuşan Toprak, "Buna gerçekten şaşırdım çünkü büyük ve aptalca bir hataydı."

"Bu, sadece yarışın startıydı, ikinci tur bile değildi. Hal böyleyken neden bu kadar sert fren yapmaya çalıştığını anlamadım."

"Ayrıca şampiyonluk için savaşıyorum ve ben de bir Yamaha sürücüsüyüm."

"Bu yarış için gerçekten iyi durumdaydık, Super pole ile aynı lastiği kullanıyorduk ve son yarışta çok güçlüydük. Olan oldu ve hata sonu geride kaldı. Şampiyona artık benim için hiç de kolay olmayacak."

"Artık her yarışta kazanmak için savaşacağım ve şampiyonaya bakmıyorum çünkü fark artık 37 puan. Önümüzdeki yarışlarda neler olacağını göreceğiz." dedi.

Gerloff, pit yolundan geçme cezası sonrası yükselmeye çalışırken kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Sezonun bir sonraki yarışı 7-8 Ağustos tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.