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World Superbike / Algarve Haberler

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Tito Rabat, sakatlanan Lucas Mahias’ın yerine beklenmedik şekilde Portimao’da Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönecek.

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

Rabat, Magny-Cours ayağının ardından Barni Ducati ile yollarını ayırmasının ardından Barcelona ve Jerez’de WSBK gridinde yer almamıştı.

Ancak Mahias’ın sezonu kapatmasına sebep olan bilek sakatlığı, eski Moto2 şampiyonu Rabat’a beklenenden daha erken piste dönme şansı verdi.

Puccetti, geçtiğimiz hafta sonu Jerez’de yaptığı açıklamada Mahias’ın Assen’de kırılan sol skafoid kemiğinin tamamen iyileşmesi için sezonun geri kalanında yarışmayacağını açıklamıştı.

Fransız sürücü, sakatlık yaşadıktan sonra Most ayağında yarışmadı ancak Navarra, Magny-Cours ve Barcelona’da zorlanmasına rağmen mücadele etmişti.

 

Bu sezonki en iyi sonucu dokuzunculuk olan Rabat, “Bu harika fırsata sahip olduğum için çok mutluyum. Portimao pistini biliyorum, burada MotoGP’de yarışmıştım ve pistte yol motosikleti ile antrenman yapmıştım.”

“İyi bir hafta sonu geçirmeyi, iyi sonuçlar almayı ve potansiyelimi göstermeyi umuyorum. Manuel Puccetti’ye ve tüm ekibe, bana bu şansı sundukları için teşekkür etmek istiyorum ve bu şansı sonuna kadar kullanmayı umuyorum.” dedi.

Rabat’ın Ducati’den Kawasaki’ye geçişi, Samuele Cavalieri’nin tam tersi bir hamle oldu.

Cavalieri sezona Kawasaki’nin uydu takımlarından Pedercini’yle başladı, ancak üç ayak sonunda takımla yolları ayırdı.

İtalyan sürücü Barcelona’da Rabat’ın yerine Barni Ducati’ye geçti ve en iyi sonucu 12. olurken, Jerez’deki en iyi sonucu 14. sıra oldu.

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