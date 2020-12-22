Rabat, Barni Ducati ile Dünya Superbike'ta yarışacak

Motorsport.com'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu üzere Rabat, Avintia Ducati MotoGP koltuğunu kaybetmesinin ardından gelecek yıl WSBK'de yarışacak.

Rabat geçen sezon hiçbir yarışta ilk ona giremedi ve şampiyonayı 22. sırada tamamlayarak, 2016'da katıldığı MotoGP'deki en kötü sonucunu aldı.

Avintia'dan gönderilmesinin ardından adı başlangıçta Aprilia ile anılsa da, bunun kendisi için bir seçenek olmadığı ortaya çıktı çünkü takımın tercihi Bradley Smith/Lorenzo Savadori'den yana oldu.

Rabat, Pazartesi günü Barni Ducati'nin Calvenzano'daki fabrikasını ziyaret etmesinin ardından resmi imzayı attı ve gelecek yıl takım adına yarışacak.

Böylelikle Alvaro Bautista, Scott Redding ve Jonas Folger'den sonra bir başka MotoGP sürücüsü daha seriye katılmış olacak.

Rabat, “MotoGP'de uzun yıllar geçirdikten sonra Dünya Superbike serisinde yeni bir maceraya başlama şansına sahip olacağım ve tüm potansiyelimi -bu şampiyonada- göstermek istiyorum."

“Elimde harika bir motosiklet var ve iyi bir takıma sahip olacağımı biliyorum, bu fırsat için Barni Racing Team ile Ducati'ye teşekkür etmek istiyorum. Benim için yeni mücadele, bugün Ducati Panigale V4 R'ye ilk kez binmemle beraber başladı. Bunun için sabırsızlanıyorum ve ilk teste tam hazırlanmak için çok çalışacağım." dedi.

Ducati geçen yıl Leon Camier ile sözleşme imzalamış, ancak İngiliz sürücünün sakatlığı nedeniyle yerini Marco Melandri, Matteo Ferrari ve Samuele Cavalieri gibi isimler almıştı.