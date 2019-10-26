Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı

Yarış temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu adına büyük hayal kırıklığıydı. Temsilcimiz motosikletindeki mekanik problemden dolayı start bile alamadı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, startla birlikte yerini korurken, Alex Lowes de ikinci sıradaki yerini kordu ve Alvaro Bautista güçlü bir ilk bölüm geçirerek onun arkasına kadar geldi.

Bautista birkaç tur sonra Lowes'ü geçmeyi başardı ve ikinciliğe çıktı.

Kalan dakikalarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Rea zafere ulaşmayı başardı ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bautista yarışı ikinci sırada tamamlarken, son bölümde Leon Haslam'ın baskısı altında yarışan Lowes üçüncü sırada finiş gördü.

Dördüncü olan Haslam'ın 1.3 saniye gerisinde Chaz Davies yer alırken, Michael van der Mark altıncı, Loris Baz yedinci, Sandro Cortese sekizinci ve Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk onu Marco Melandri tamamladı.

BMW sürücüsü Tom Sykes yarışı ancak 12. sırada tamamlarken, en iyi Honda sürücüsü 13. olan Leon Camier'dı.

Yarış sonucu: