World SUPERBIKE
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Magny-Cours
27 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
World SUPERBIKE / Losail / Yarış raporu

Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı

paylaşım
yorumlar
Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı
Ekleyen:
26 Eki 2019 14:33

Jonathan Rea, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da yapılacak son yarışı öncesinde Super Pole yarışını kazanmayı başardı.

Yarış temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu adına büyük hayal kırıklığıydı. Temsilcimiz motosikletindeki mekanik problemden dolayı start bile alamadı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, startla birlikte yerini korurken, Alex Lowes de ikinci sıradaki yerini kordu ve Alvaro Bautista güçlü bir ilk bölüm geçirerek onun arkasına kadar geldi.

Bautista birkaç tur sonra Lowes'ü geçmeyi başardı ve ikinciliğe çıktı.

Kalan dakikalarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Rea zafere ulaşmayı başardı ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bautista yarışı ikinci sırada tamamlarken, son bölümde Leon Haslam'ın baskısı altında yarışan Lowes üçüncü sırada finiş gördü.

Dördüncü olan Haslam'ın 1.3 saniye gerisinde Chaz Davies yer alırken, Michael van der Mark altıncı, Loris Baz yedinci, Sandro Cortese sekizinci ve Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk onu Marco Melandri tamamladı.

BMW sürücüsü Tom Sykes yarışı ancak 12. sırada tamamlarken, en iyi Honda sürücüsü 13. olan Leon Camier'dı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 19'41.833  
2 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 10 19'43.860 02.027
3 22 United Kingdom Alex Lowes Yamaha 10 19'46.976 05.143
4 91 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 10 19'47.136 05.303
5 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 19'48.448 06.615
6 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 19'51.577 09.744
7 76 France Loris Baz Yamaha 10 19'51.637 09.804
8 11 Germany Sandro Cortese Yamaha 10 19'52.056 10.223
9 50 Ireland Eugene Laverty Ducati 10 19'57.069 15.236
10 33 Italy Marco Melandri Yamaha 10 19'57.603 15.770
11 36 Argentina Leandro Mercado Kawasaki 10 19'59.390 17.557
12 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 20'00.814 18.981
13 2 United Kingdom Leon Camier Honda 10 20'01.766 19.933
14 81 Spain Jordi Torres Kawasaki 10 20'01.893 20.060
15 28 Germany Markus Reiterberger BMW 10 20'03.638 21.805
16 23 Japan Ryuichi Kiyonari Honda 10 20'11.291 29.458
17 9 Switzerland Dominic Schmitter Yamaha 10 20'22.008 40.175
18 52 Italy Alessandro Del Bianco Honda 10 20'22.036 40.203
  21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 5 5 laps  
  54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Kawasaki 0 10 laps  
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

Önceki haber

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

Sonraki haber

Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu

Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Alex Lowes , Alvaro Bautista , Jonathan Rea , Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Kawasaki Racing Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Losail

Losail

24 Eki - 26 Eki
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
SSP300 FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
08:15
15:15
SSP FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
09:00
16:00
SBK FP1
Per 24 Eki
Per 24 Eki
10:00
17:00
SBK FP2
Per 24 Eki
Per 24 Eki
13:00
20:00
SBK FP3
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
08:00
15:00
SBK SP
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
10:30
17:30
SBK Yarış 1
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
13:00
20:00
SBK SP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
09:00
16:00
SSP300 Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
10:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
11:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
13:00
20:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Son Videolar

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı 03:06
World SUPERBIKE

WorldSBK San Juan: 2. yarış startı

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 2. yarış özeti

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası 01:01
World SUPERBIKE

WSBK Magny-Cours: Toprak-Bautista kazası

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti 01:36
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: 1. yarış özeti

WorldSBK Magny-Cours: van der Mark'ın kazası 00:45
World SUPERBIKE

WorldSBK Magny-Cours: van der Mark'ın kazası

Son Haberler

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak
SBK

2020 Superbike sezon finaline Katar yerine Arjantin ev sahipliği yapacak

Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci
SBK

Aragon WSBK testi: Yağmurun etkilediği testlerde Redding lider, Toprak beşinci

WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları
SBK

WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları

WSBK, Oschersleben ile Almanya’ya dönüyor
SBK

WSBK, Oschersleben ile Almanya’ya dönüyor

Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”
SBK

Razgatlıoğlu: “Fabrika takımında olmak ve uyum sağlamak büyük baskı yaratıyor”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.