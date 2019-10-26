Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı
Jonathan Rea, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'da yapılacak son yarışı öncesinde Super Pole yarışını kazanmayı başardı.
Yarış temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu adına büyük hayal kırıklığıydı. Temsilcimiz motosikletindeki mekanik problemden dolayı start bile alamadı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, startla birlikte yerini korurken, Alex Lowes de ikinci sıradaki yerini kordu ve Alvaro Bautista güçlü bir ilk bölüm geçirerek onun arkasına kadar geldi.
Bautista birkaç tur sonra Lowes'ü geçmeyi başardı ve ikinciliğe çıktı.
Kalan dakikalarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Rea zafere ulaşmayı başardı ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Bautista yarışı ikinci sırada tamamlarken, son bölümde Leon Haslam'ın baskısı altında yarışan Lowes üçüncü sırada finiş gördü.
Dördüncü olan Haslam'ın 1.3 saniye gerisinde Chaz Davies yer alırken, Michael van der Mark altıncı, Loris Baz yedinci, Sandro Cortese sekizinci ve Eugene Laverty dokuzuncu oldu.
İlk onu Marco Melandri tamamladı.
BMW sürücüsü Tom Sykes yarışı ancak 12. sırada tamamlarken, en iyi Honda sürücüsü 13. olan Leon Camier'dı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|10
|19'41.833
|2
|19
|Alvaro Bautista
|Ducati
|10
|19'43.860
|02.027
|3
|22
|Alex Lowes
|Yamaha
|10
|19'46.976
|05.143
|4
|91
|Leon Haslam
|Kawasaki
|10
|19'47.136
|05.303
|5
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|10
|19'48.448
|06.615
|6
|60
|Michael vanderMark
|Yamaha
|10
|19'51.577
|09.744
|7
|76
|Loris Baz
|Yamaha
|10
|19'51.637
|09.804
|8
|11
|Sandro Cortese
|Yamaha
|10
|19'52.056
|10.223
|9
|50
|Eugene Laverty
|Ducati
|10
|19'57.069
|15.236
|10
|33
|Marco Melandri
|Yamaha
|10
|19'57.603
|15.770
|11
|36
|Leandro Mercado
|Kawasaki
|10
|19'59.390
|17.557
|12
|66
|Tom Sykes
|BMW
|10
|20'00.814
|18.981
|13
|2
|Leon Camier
|Honda
|10
|20'01.766
|19.933
|14
|81
|Jordi Torres
|Kawasaki
|10
|20'01.893
|20.060
|15
|28
|Markus Reiterberger
|BMW
|10
|20'03.638
|21.805
|16
|23
|Ryuichi Kiyonari
|Honda
|10
|20'11.291
|29.458
|17
|9
|Dominic Schmitter
|Yamaha
|10
|20'22.008
|40.175
|18
|52
|Alessandro Del Bianco
|Honda
|10
|20'22.036
|40.203
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|5
|5 laps
|54
|Toprak Razgatlıoğlu
|Kawasaki
|0
|10 laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Losail
|Alt-etkinlik
|SBK SP Yarış
|Pilotlar
|Alex Lowes , Alvaro Bautista , Jonathan Rea , Toprak Razgatlıoğlu
|Takımlar
|Kawasaki Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan
Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı
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|Seans
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16:00
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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10:15
17:15
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|SSP Yarış
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Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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11:15
18:15
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|SBK Yarış 2
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
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13:00
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