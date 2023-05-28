Puccetti Kawasaki, Sykes'ın yerini Tito Rabat ile dolduracak

Puccetti ile seriye dönüş yapan ancak ilk dört hafta sonunun tamamını büyük hayal kırıklıklarıyla kapatan Sykes, Barselona'daki mücadelenin ardından takımdan ayrıldı ve sakatlanan Michael van der Mark'ın yerine BMW ile anlaştı.

Sykes'ın yerini doldurmak için hızlıca harekete geçen Puccetti'nin tercihi ise eski bir MotoGP sürücüsü oldu: Tito Rabat!

Daha önce 2021 sezonunun son üç hafta sonunda ve geçen yıl Misano'da sakatlanan Lucas Mahias'ın yerine Puccetti ile piste çıkan Rabat'ın en iyi derecesi 11. lik olmuştu.

2014 Moto2 şampiyonu Rabat, "Bu benim için seriye dönmek ve aynı zamanda yarış temposunu korumak için harika bir fırsat çünkü bu yıl çok fazla yarışın olmadığı MotoE'de yarışıyorum."

"Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak, Manuel Puccetti'nin ekibine motosikletlerini geliştirmeye devam ederken yardımcı olacağım."

"Bu takımla harika zamanlar geçirdim ve her iki taraf da bana büyük saygı duyuyor, bu yüzden takıma yeniden katılmak ve daha fazla başarı elde etmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum."

"Elbette eğlenmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ama aynı zamanda mümkün olduğunca çok veri toplamak için tüm yarışlarda damalı bayrağa ulaşmak istiyorum." dedi.

Tom Sykes, Kawasaki Puccetti Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images