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Puccetti: "Can Öncü kolundaki hasar nedeniyle ameliyat olabilir"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışa temsilimiz Can Öncü, kolundaki hasar nedeniyle tekrar bıçak altına yatmak zorunda kalabilir.

Editör Ezel Tan
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Can Oncu

Can Öncü, 23 Nisan'da Assen'deki ikinci Dünya Supersport yarışında geçirdiği kazanın ardından sakatlığı nedeniyle Eylül ayının başına kadar pistlerden uzak kaldı.

Sonuç olarak takımla yalnızca Magny-Cours, Aragon, Portimao ve Jerez'de yer aldı.

20 yaşındaki genç sürücünün sol ön kolunda -bileğin hemen üstünde/dirseğin hemen altında- bulunan ulna ve radius kemikleri kırılmıştı.

Fakat işi daha daha kötü hale getiren şey radyal sinirindeki hasardı. Bu sinir bileğin ve parmakların hareketini kontrol ediyor. Sinir çalışmazsa, etkilenen kişinin eli düşüyor - el gevşek bir şekilde sarkıyor ve parmaklarda çok az hareket oluyor.

Can, bu handikapına rağmen sansasyonel bir şekilde üçüncü olduğu Jerez'deki sezon finalinden sonra İtalya'ya gitti ve geçtiğimiz Salı günü bir nörologla görüştü.

Can Oncu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Can Oncu

Kawasaki Takım patronu Manuel Puccetti, SPEEDWEEK.com'a yaptığı açıklamada temsilcimizin son durumunu değerlendirdi.

Puccetti, "Can'ın ameliyata ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz."

"Bu yüzden Milano'daki hastaneye gittik. Can üç ay boyunca her gün fizyoterapi gördü ama eli aşağı sarkıyordu."

"Sonra birden eli karıncalanmaya başladı. O zamandan beri daha iyiye gitse de -elinin bazı kısımları hassas, bazı kısımlarında ise hiçbir şey hissetmiyor. Karıncalanma da giderek artıyor."

"Fakat ilk başta bileğini yukarı doğru hareket ettiremiyor ya da parmaklarını uzatamıyordu, şimdi tekrar debriyajı tutabiliyor."

"Şu anda tüm mesele, bu ilerleme sürecinin Phillip Island'daki sezon başlangıcından önce tamamlanıp tamamlanmayacağına bağlı."

"Doktorlar ameliyattan sonra bunun iki ya da üç ay süreceğini söylüyorlar."

"Şimdi onların cevabını bekliyoruz, o zaman net bir resme sahip olacağız.  Can'ın kariyerinin bundan sonra ne olacağı buna bağlı."

Can, 2024 için Puccetti Kawasaki ile kontrat yenilemişti.

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