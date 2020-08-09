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World Superbike / Yarış raporu

Portimao WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak ikinci oldu

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Portimao WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak ikinci oldu
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 10:41

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portimao'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde Super Pole yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazandı.

İlk yarışı kazanan Jonathan Rea, Super Pole yarışına da ilk sıradan başlayan isimdi ve Yamaha ile yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk virajda kendisini geçmeye çalıştı. Ancak Rea, temsilcimizin atağına yanıt vererek yerini geri aldı.

Toprak, tıpkı geçen yarışta olduğu gibi bu yarışta da yine Rea'in en yakın rakibiydi ve tüm yarış boyunca İngiliz sürücüyü kovaladı.

Ancak Rea, Toprak'tan daha iyi bir tempoya sahipti ve Toprak'ın kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Sonuç olarak Rea, damalı bayrağı Toprak'ın hemen önünde ilk sırada görerek galibiyete uzanan isim oldu.

Rea böylelikle galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Temsilcimiz Toprak, yine iyi bir performans sergiledi ve arka gruptan kopmayı başardı. Ancak Rea ile aynı tempoyu tutturamayınca ikinci oldu. Ancak Toprak, bu yılki podyum serisini devam ettirmiş oldu.

Ten Kate Yamaha sürücüsü Loris Baz'ın güçlü performansı Portimao'daki Super Pole yarışında da devam etti.

Baz, arkasındaki isimlerle olan mücadelesine rağmen üçüncü olarak podyuma çıktı.

Hem Jerez hem de bu hafta sonu takım arkadaşı Jonathan Rea ile aynı tempoyu sergileyemeyen Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, dördüncü sırada finiş gördü.

Scott Redding beşinci olup bir kez daha podyumu kaçırırken, Tom Sykes altıncı, Michael van der Mark yedinci ve Michael Ruben Rinaldi sekizinci oldu.

İlk onu Leon Haslam ile Garrett Gerloff tamamladı.

Portimao'daki ikinci yarış 16:00'da gerçekleştirilecek ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Portimao WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak rahat şekilde ikinci!

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Seri World Superbike
Editör Kemal Şengül

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