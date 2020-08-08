Portimao WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak rahat şekilde ikinci!

20 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa Jonathan Rea ilk sırada başladı ve ilk virajları rahat şekilde lider dönmeyi başardı.

Sonrasında Rea ve ikinci sıradaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, arkasındaki grupla olan farkı açmaya başladılar.

Rea, Toprak'tan daha iyi bir tempoya sahipti ve farkı ufak ufak açtı. Toprak da arkasındaki grupla olan farkı açmaya başladı.

Rea, sonunda damalı bayrağı 5.1 saniye farkla ilk sırada görerek bu yılki üçüncü zaferini aldı.

Toprak, Rea'in gerisinde kaldığı yarışta ikinci oldu ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, son bölümde harika ataklar yaptı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Alex Lowes, Kawasaki ile dördüncü sırada finiş görürken, Michael Ruben Rinaldi beşinci, Loris Baz altıncı ve Scott Redding yedinci oldu.

Hafta sonuna şampiyona lideri olarak gelen Redding, kaza yaptığı sıralama turlarının ardından geride kalmıştı ve yarışta güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ancak son bölümde lastikleri bitince gerilemekten kurtulamadı.

Tom Skyes, son bölümde Redding'i zorladı ve buna karşılık sekizinci oldu. Alvaro Bautista ile Eugene Laverty ise ilk onu tamamladı.

Yarış sonucu: