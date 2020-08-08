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World Superbike / Algarve / Yarış raporu

Portimao WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak rahat şekilde ikinci!

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Portimao WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak rahat şekilde ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 13:56

Jonathan Rea, Dünya Superbike Şanpiyonası'nın Portimao'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafere ulaşan isim oldu ve bu yılki üçüncü zaferini aldı.

20 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa Jonathan Rea ilk sırada başladı ve ilk virajları rahat şekilde lider dönmeyi başardı.

Sonrasında Rea ve ikinci sıradaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, arkasındaki grupla olan farkı açmaya başladılar.

Rea, Toprak'tan daha iyi bir tempoya sahipti ve farkı ufak ufak açtı. Toprak da arkasındaki grupla olan farkı açmaya başladı.

Rea, sonunda damalı bayrağı 5.1 saniye farkla ilk sırada görerek bu yılki üçüncü zaferini aldı.

Toprak, Rea'in gerisinde kaldığı yarışta ikinci oldu ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, son bölümde harika ataklar yaptı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Alex Lowes, Kawasaki ile dördüncü sırada finiş görürken,  Michael Ruben Rinaldi beşinci, Loris Baz altıncı ve Scott Redding yedinci oldu.

Hafta sonuna şampiyona lideri olarak gelen Redding, kaza yaptığı sıralama turlarının ardından geride kalmıştı ve yarışta güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ancak son bölümde lastikleri bitince gerilemekten kurtulamadı.

Tom Skyes, son bölümde Redding'i zorladı ve buna karşılık sekizinci oldu. Alvaro Bautista ile Eugene Laverty ise ilk onu tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 5.142 5.142
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 20 7.029 7.029
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 9.851 9.851
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 10.705 10.705
6 France Loris Baz Yamaha 20 12.226 12.226
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 12.485 12.485
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 20 12.829 12.829
9 Spain Alvaro Bautista Honda 20 14.233 14.233
10 Ireland Eugene Laverty BMW 20 16.208 16.208
11 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 22.477 22.477
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 20 22.581 22.581
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 20 23.535 23.535
14 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 23.577 23.577
15 Italy Federico Caricasulo Yamaha 20 30.728 30.728
16 Argentina Leandro Mercado Ducati 20 39.137 39.137
17 Italy Marco Melandri Ducati 20 49.020 49.020
18 France Sylvain Barrier Ducati 20 55.510 55.510
19 Japan Takumi Takahashi Honda 20 55.891 55.891
20 Italy Lorenzo Gabellini Honda 20 1'16.109 1'16.109
21 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 19 1 lap  
  Germany Sandro Cortese Kawasaki 0 1 lap  
  France Christophe Ponsson Aprilia 0 4 laps  
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Portimao WSBK: Rea pole'de, Toprak 2. - Redding kaza yaptı

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Portimao WSBK: Rea pole'de, Toprak 2. - Redding kaza yaptı
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Editör Jamie Klein

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