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World Superbike / Algarve / Sıralama turları raporu

Portimao WSBK: Rea pole'de, Toprak 2. - Redding kaza yaptı

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Portimao WSBK: Rea pole'de, Toprak 2. - Redding kaza yaptı
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Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 11:19

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portekiz'de gerçekleştirilecek Superbike yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanırken şampiyona lideri Ducati sürücüsü Scott Redding kaza yaptı ve 8. sırada kaldı.

Seansın başında Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz 1:41.317 ile en hızlı isim olurken, 3. antrenmanda en hızlı isim olan Toprak Razgatlıoğlu 1:41.353 ile geride kaldı.

Şampiyonada 24 puan farkla lider durumda yer alan Redding, ilk hızlı turunda Toprak'ın 0.083 sn gerisinde kaldı. Redding, 2. turunda 5. virajda kaza yaptı. Redding'in motosikletinin tamir edilmesinin ardından piste çıkması bekleniyordu ancak bu olmadı ve 8. sırada seansı tamamladı.

Kawasaki'den Alex Lowes, sıralama lastikleriyle 1:41.074 yaparak liderliğe yükselse de çok geçmeden takım arkadaşı Rea öne geçti. Rea, seansın bitmesine 1 dakika varken elde ettiği 1:40.676'lık derecesiyle bu sene ilk pole pozisyonunu kazandı.

Toprak, ilk iki seatörde Rea'nın derecelerini zorlasa da son sektörde biraz geride kaldı ve 0.278 sn geride 2. en hızlı zamanı kaydetti.

Lowes, bu seneki en iyi sıralama sonucunu elde etti ve Razgatlıoğlu'nun arkasında 3. sırada yer aldı.

BMW sürücüsü Tom Sykes 4. olurken onu Michael van der Mark, Loris Baz, Michael Ruben Rinaldi takip ettiler.

Portekiz'de 1. yarış bugün 16:00'da, Superpole yarışı pazar 13:00'da, 2. yarış ise 16:00'da gerçekleştirilecek. Yarışlar TRT Spor ve Eurosport'ta naklen yayınlanacak.

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'40.676  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'40.954 0.278
3 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'41.074 0.398
4 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'41.240 0.564
5 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'41.335 0.659
6 76 France Loris Baz Yamaha 1'41.354 0.678
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.424 0.748
8 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'41.436 0.760
9 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'41.504 0.828
10 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'41.607 0.931
11 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'41.807 1.131
12 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'42.123 1.447
13 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'42.227 1.551
14 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'42.345 1.669
15 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'42.421 1.745
16 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'42.491 1.815
17 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'42.654 1.978
18 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'42.718 2.042
19 33 Italy Marco Melandri Ducati 1'42.873 2.197
20 20 France Sylvain Barrier Ducati 1'42.894 2.218
21 13 Japan Takumi Takahashi Honda 1'44.025 3.349
22 23 France Christophe Ponsson Aprilia 1'44.027 3.351
23 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 1'44.779 4.103
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WSBK Portimao 3. antrenman: Toprak yine lider!

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WSBK Portimao 3. antrenman: Toprak yine lider!
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Pilotlar Jonathan Rea , Scott Redding
Editör Lewis Duncan

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