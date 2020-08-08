Portimao WSBK: Rea pole'de, Toprak 2. - Redding kaza yaptı

Seansın başında Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz 1:41.317 ile en hızlı isim olurken, 3. antrenmanda en hızlı isim olan Toprak Razgatlıoğlu 1:41.353 ile geride kaldı.

Şampiyonada 24 puan farkla lider durumda yer alan Redding, ilk hızlı turunda Toprak'ın 0.083 sn gerisinde kaldı. Redding, 2. turunda 5. virajda kaza yaptı. Redding'in motosikletinin tamir edilmesinin ardından piste çıkması bekleniyordu ancak bu olmadı ve 8. sırada seansı tamamladı.

Kawasaki'den Alex Lowes, sıralama lastikleriyle 1:41.074 yaparak liderliğe yükselse de çok geçmeden takım arkadaşı Rea öne geçti. Rea, seansın bitmesine 1 dakika varken elde ettiği 1:40.676'lık derecesiyle bu sene ilk pole pozisyonunu kazandı.

Toprak, ilk iki seatörde Rea'nın derecelerini zorlasa da son sektörde biraz geride kaldı ve 0.278 sn geride 2. en hızlı zamanı kaydetti.

Lowes, bu seneki en iyi sıralama sonucunu elde etti ve Razgatlıoğlu'nun arkasında 3. sırada yer aldı.

BMW sürücüsü Tom Sykes 4. olurken onu Michael van der Mark, Loris Baz, Michael Ruben Rinaldi takip ettiler.

Portekiz'de 1. yarış bugün 16:00'da, Superpole yarışı pazar 13:00'da, 2. yarış ise 16:00'da gerçekleştirilecek. Yarışlar TRT Spor ve Eurosport'ta naklen yayınlanacak.