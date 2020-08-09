Portimao WSBK: Rea 3'te 3 yaptı, Toprak düştü ancak 8. oldu
2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilen 3. ayağının 2. yarışında zafer Kawasaki'den Jonathan Rea'nın oldu.
Agarve'de pole pozisyonunu, birinci yarışı ve ardından Superpole yarışını kazanan Rea, hafta sonunun son yarışında da damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
Rea, Portekiz'den aldığı zaferlerin ardından puanını 137'ye çıkararak şampiyona liderliğine yükseldi.
Portekiz'e şampiyona lideri olarak gelen Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk yarışta ve Superpole yarışında podyuma çıkamamasının ardından 2. yarışta podyum mücadelesi içerisinde yer aldı. Yamaha'dan Michael van der Mark ile uzun süre ikincilik mücadelesi veren Redding, yerini koruyarak yarışı ikinci sırada tamamladı.
Van der Mark yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumun son basamağında yer aldı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, yarışın daha başında 3. sırada giderken 5. virajda düşmekten kurtulamadı. Motosikletine zarar vermeyen Toprak 14. sıraya kadar geriledi ancak yarışı 8. sırada tamamlamayı başardı.
Chaz Davies 4. olarak podyumu kıl payı kaçırırken onu Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi ve Tom Sykes takip ettiler.
8. sıradaki Toprak'ın arkasında Caricasulo ve Mercaso ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Jonathan Rea
|0
|-
|25
|2
|Scott Redding
|0
|4.360
|20
|3
|Michael vanderMark
|0
|4.453
|16
|4
|Chaz Davies
|0
|8.363
|13
|5
|Alvaro Bautista
|0
|10.336
|11
|6
|Michael Ruben Rinaldi
|0
|12.566
|10
|7
|Tom Sykes
|0
|14.565
|9
|8
|Toprak Razgatlıoğlu
|0
|26.231
|8
|9
|Federico Caricasulo
|0
|28.103
|7
|10
|Leandro Mercado
|0
|32.926
|6
|11
|Garrett Gerloff
|0
|33.229
|5
|12
|Eugene Laverty
|0
|46.555
|4
|13
|Leon Haslam
|0
|46.573
|3
|14
|Marco Melandri
|0
|49.902
|2
|15
|Sylvain Barrier
|0
|52.293
|1
|16
|Christophe Ponsson
|0
|17
|Lorenzo Gabellini
|0
|18
|Takumi Takahashi
|0
|Xavi Fores
|0
|Alex Lowes
|0
|Maximilian Scheib
|0
|Loris Baz
|0
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Bu Haber Hakkında
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|World Superbike
|Etkinlik
|Algarve
|Editör
|Abdullah Çelik