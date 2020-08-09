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World Superbike / Algarve / Yarış ayak raporu

Portimao WSBK: Rea 3'te 3 yaptı, Toprak düştü ancak 8. oldu

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Portimao WSBK: Rea 3'te 3 yaptı, Toprak düştü ancak 8. oldu
Ekleyen:
9 Ağu 2020 13:41

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilen 3. ayağının 2. yarışında zafer Kawasaki'den Jonathan Rea'nın oldu.

Agarve'de pole pozisyonunu, birinci yarışı ve ardından Superpole yarışını kazanan Rea, hafta sonunun son yarışında da damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Rea, Portekiz'den aldığı zaferlerin ardından puanını 137'ye çıkararak şampiyona liderliğine yükseldi.

Portekiz'e şampiyona lideri olarak gelen Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk yarışta ve Superpole yarışında podyuma çıkamamasının ardından 2. yarışta podyum mücadelesi içerisinde yer aldı. Yamaha'dan Michael van der Mark ile uzun süre ikincilik mücadelesi veren Redding, yerini koruyarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Van der Mark yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumun son basamağında yer aldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, yarışın daha başında 3. sırada giderken 5. virajda düşmekten kurtulamadı. Motosikletine zarar vermeyen Toprak 14. sıraya kadar geriledi ancak yarışı 8. sırada tamamlamayı başardı.

Chaz Davies 4. olarak podyumu kıl payı kaçırırken onu  Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi ve Tom Sykes takip ettiler.

8. sıradaki Toprak'ın arkasında Caricasulo ve Mercaso ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea 0 -     25
2 United Kingdom Scott Redding 0 4.360     20
3 Netherlands Michael vanderMark 0 4.453     16
4 United Kingdom Chaz Davies 0 8.363     13
5 Spain Alvaro Bautista 0 10.336     11
6 Italy Michael Ruben Rinaldi 0 12.566     10
7 United Kingdom Tom Sykes 0 14.565     9
8 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 0 26.231     8
9 Italy Federico Caricasulo 0 28.103     7
10 Argentina Leandro Mercado 0 32.926     6
11 United States Garrett Gerloff 0 33.229     5
12 Ireland Eugene Laverty 0 46.555     4
13 United Kingdom Leon Haslam 0 46.573     3
14 Italy Marco Melandri 0 49.902     2
15 France Sylvain Barrier 0 52.293     1
16 France Christophe Ponsson 0        
17 Italy Lorenzo Gabellini 0        
18 Japan Takumi Takahashi 0        
  Spain Xavi Fores 0        
  United Kingdom Alex Lowes 0        
  Chile Maximilian Scheib 0        
  France Loris Baz 0        
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Portimao WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak ikinci oldu

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Portimao WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak ikinci oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Editör Abdullah Çelik

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