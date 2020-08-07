World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Algarve / Antrenman raporu

Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider

paylaşım
yorumlar
Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 16:29

Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz, Portimao'daki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim Loris Baz'dı. Fransız sürücü 1:43'ün altına inebilen yedi isimden biriydi ancak temsilcimiz Toprak'ın sabah yaptığı en hızlı zamanı geride bırakamadı.

Baz 1:42.508'lik derecesiyle, Toprak'ın 0.017 saniye önünde yer aldı ve bu ikiliyi Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea takip etti. İngiliz sürücü 1:42.543 yaptı ve Toprak'ın 0.021 saniye gerisinde kaldı.

Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Scott Redding beşinci, Tom Sykes altıncı ve Michael van der Mark yedinci oldu.

İlk onu Alvaro Bautista, Alex Lowes ve Eugene Laverty tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 76 France Loris Baz Yamaha 1'42.508  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'42.522 0.014
3 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'42.543 0.035
4 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'42.560 0.052
5 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'42.653 0.145
6 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'42.779 0.271
7 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'42.891 0.383
8 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'43.209 0.701
9 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'43.211 0.703
10 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'43.359 0.851
11 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'43.385 0.877
12 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'43.627 1.119
13 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'43.868 1.360
14 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'43.890 1.382
15 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'43.988 1.480
16 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'44.095 1.587
17 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'44.251 1.743
18 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'44.311 1.803
19 33 Italy Marco Melandri Ducati 1'44.340 1.832
20 20 France Sylvain Barrier Ducati 1'44.457 1.949
21 13 Japan Takumi Takahashi Honda 1'45.748 3.240
22 23 France Christophe Ponsson Aprilia 1'45.764 3.256
23 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 1'47.365 4.857
Tüm sonuçları görüntüle
WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!

Önceki haber

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Crescent Racing
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Renault, FIA'nın Racing Point kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Renault, FIA'nın Racing Point kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Hakemlerin kararı hayret verici"

Honda: "Yeni güç üniteleri, araçlardan çıkarılanlarla aynı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni güç üniteleri, araçlardan çıkarılanlarla aynı"

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"

Son Haberler

Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider
SBK World Superbike / Antrenman raporu
29dk

Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!
SBK World Superbike / Son dakika

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
SBK World Superbike / Son dakika

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”
SBK World Superbike / Son dakika

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

1s
2
Formula 1

Renault, FIA'nın Racing Point kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor

49dk
3
Formula 1

Racing Point, F1'deki ilk senesinde 116 milyon pound zarar ettiğini açıkladı

1s
4
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

5
Formula 1

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Son Haberler

Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider
SBK

Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!
SBK

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
SBK

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”
SBK

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
SBK

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.