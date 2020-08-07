Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim Loris Baz'dı. Fransız sürücü 1:43'ün altına inebilen yedi isimden biriydi ancak temsilcimiz Toprak'ın sabah yaptığı en hızlı zamanı geride bırakamadı.

Baz 1:42.508'lik derecesiyle, Toprak'ın 0.017 saniye önünde yer aldı ve bu ikiliyi Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea takip etti. İngiliz sürücü 1:42.543 yaptı ve Toprak'ın 0.021 saniye gerisinde kaldı.

Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Scott Redding beşinci, Tom Sykes altıncı ve Michael van der Mark yedinci oldu.

İlk onu Alvaro Bautista, Alex Lowes ve Eugene Laverty tamamladı.

İkinci antrenman sonucu: