Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider
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Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz, Portimao'daki ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.
Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim Loris Baz'dı. Fransız sürücü 1:43'ün altına inebilen yedi isimden biriydi ancak temsilcimiz Toprak'ın sabah yaptığı en hızlı zamanı geride bırakamadı.
Baz 1:42.508'lik derecesiyle, Toprak'ın 0.017 saniye önünde yer aldı ve bu ikiliyi Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea takip etti. İngiliz sürücü 1:42.543 yaptı ve Toprak'ın 0.021 saniye gerisinde kaldı.
Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Scott Redding beşinci, Tom Sykes altıncı ve Michael van der Mark yedinci oldu.
İlk onu Alvaro Bautista, Alex Lowes ve Eugene Laverty tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|76
|Loris Baz
|Yamaha
|1'42.508
|2
|54
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|1'42.522
|0.014
|3
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|1'42.543
|0.035
|4
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|1'42.560
|0.052
|5
|45
|Scott Redding
|Ducati
|1'42.653
|0.145
|6
|66
|Tom Sykes
|BMW
|1'42.779
|0.271
|7
|60
|Michael vanderMark
|Yamaha
|1'42.891
|0.383
|8
|19
|Alvaro Bautista
|Honda
|1'43.209
|0.701
|9
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|1'43.211
|0.703
|10
|50
|Eugene Laverty
|BMW
|1'43.359
|0.851
|11
|91
|Leon Haslam
|Honda
|1'43.385
|0.877
|12
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|1'43.627
|1.119
|13
|36
|Leandro Mercado
|Ducati
|1'43.868
|1.360
|14
|12
|Xavi Fores
|Kawasaki
|1'43.890
|1.382
|15
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|1'43.988
|1.480
|16
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|1'44.095
|1.587
|17
|11
|Sandro Cortese
|Kawasaki
|1'44.251
|1.743
|18
|77
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|1'44.311
|1.803
|19
|33
|Marco Melandri
|Ducati
|1'44.340
|1.832
|20
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati
|1'44.457
|1.949
|21
|13
|Takumi Takahashi
|Honda
|1'45.748
|3.240
|22
|23
|Christophe Ponsson
|Aprilia
|1'45.764
|3.256
|23
|63
|Lorenzo Gabellini
|Honda
|1'47.365
|4.857
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Bu Haber Hakkında
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|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Takımlar
|Crescent Racing
|Editör
|Jamie Klein
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Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider
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