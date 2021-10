WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu

Cluzel'in birinci, Aegerter'in ikinci, Tuuli'nin üçüncü cepten start aldığı yarışta, Can Öncü 5. cepten start aldı. Işıkların sönmesiyle beraber Can muhteşem bir start alarak ilk virajı 2. sırada döndü, Aegerter ise liderliği aldı. Olaysız geçen ilk turun ardından Can Öncü, 2. turun başında liderliği ele geçirdi. Aegerter ise 3 sıra kaybetti. Yarışı Cluzel ikinci, Gonzalez ise üçüncü götürüyordu.

Üçüncü turda liderliği Gonzalez ele geçirdi, Can ise 3. sıraya, Aegerter'in hemen önüne geriledi. Dördüncü turda sıralama Gonzalez, Cluzel, Aegerter, Can ve De Rosa şeklindeydi.

Bitime 11 tur kala Cluzel yarışı lider götürüyordu. Aegerter ikinci, De Rosa ise üçüncüydü. Temsilcimiz Can Öncü, Manuel Gonzalez ile yaşadığı dirsek dirseğe mücadelenin ardından önce 6.'lığa, sonra 7.'liğe geriledi.

Bitime 9 tur kala ilk 5 birbirine çok yaklaştı ve ön grubu oluşturdular. Temsilcimiz Can Öncü ise bu grubun hemen arkasında yarışı götürüyordu.

Bitime 8 tur kala start düzlüğünde kartlar yeniden dağıtıldı ve ilk virajda liderliği alan isim Aegerter oldu. Ön grup yarışın genelinde kendi arasında mücadele ediyordu.

Bitime 6 tur kala Krummenacher, Can'a yetişti ve temsilcimizi geçerek arayı açtı. Bitime 5 tur kala ise Odendaal start düzlüğünde ön grupla arayı kapattı ve Aegerter'i zorlamaya başladı.

Yarış genel anlamda sakin ilerlemeye devam ediyordu. Bitime 3 tur kala sıralama start düzlüğünde değişti ve Gonzalez, Cluzel'i güzel bir atakla arkasında bıraktı. Odendaal ise Aegerter ve hatta onun önündeki De Rosa'ya iyice yaklaştı. Derken Odendaal çok ciddi bir an yaşadı, dengesini kaybetti ancak motorunu geri toparlamayı başardı.

Bitime 2 tur kala üzerindeki baskı hafifleyen Aegerter ataklarına başladı ve önce De Rosa'yı sonra da Tuuli'yi geride bıraktı. Son tura Jules Cluzel lider girdi. Gonzalez ikinci, Aegerter üçüncü, De Rosa ise dördüncüydü. Can ise yarışı 8. götürüyordu.

Sonuç olarak Cluzel yarışı kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gonzalez ikinci, Aegerter üçüncü, De Rosa dördüncü, Tuuli beşinci, Odendaal altıncı, Krummenacher yedinci olarak yarışı tamamladı. Temsilcimiz Can Öncü ise damalı bayrağı 8. sırada, takım arkadaşı Oettl'ın hemen önünde gördü.

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images