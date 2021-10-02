Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu

Ekleyen:
, Editör

Portimao'da gerçekleştirilen ilk Supersport 300 yarışında Cluzel zaferin adı oldu, temsilcimiz Can Öncü harika başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu

Cluzel'in birinci, Aegerter'in ikinci, Tuuli'nin üçüncü cepten start aldığı yarışta, Can Öncü 5. cepten start aldı. Işıkların sönmesiyle beraber Can muhteşem bir start alarak ilk virajı 2. sırada döndü, Aegerter ise liderliği aldı. Olaysız geçen ilk turun ardından Can Öncü, 2. turun başında liderliği ele geçirdi. Aegerter ise 3 sıra kaybetti. Yarışı Cluzel ikinci, Gonzalez ise üçüncü götürüyordu.

Üçüncü turda liderliği Gonzalez ele geçirdi, Can ise 3. sıraya, Aegerter'in hemen önüne geriledi. Dördüncü turda sıralama Gonzalez, Cluzel, Aegerter, Can ve De Rosa şeklindeydi.

Bitime 11 tur kala Cluzel yarışı lider götürüyordu. Aegerter ikinci, De Rosa ise üçüncüydü. Temsilcimiz Can Öncü, Manuel Gonzalez ile yaşadığı dirsek dirseğe mücadelenin ardından önce 6.'lığa, sonra 7.'liğe geriledi.

Bitime 9 tur kala ilk 5 birbirine çok yaklaştı ve ön grubu oluşturdular. Temsilcimiz Can Öncü ise bu grubun hemen arkasında yarışı götürüyordu.

Bitime 8 tur kala start düzlüğünde kartlar yeniden dağıtıldı ve ilk virajda liderliği alan isim Aegerter oldu. Ön grup yarışın genelinde kendi arasında mücadele ediyordu.

Bitime 6 tur kala Krummenacher, Can'a yetişti ve temsilcimizi geçerek arayı açtı. Bitime 5 tur kala ise Odendaal start düzlüğünde ön grupla arayı kapattı ve Aegerter'i zorlamaya başladı.

Yarış genel anlamda sakin ilerlemeye devam ediyordu. Bitime 3 tur kala sıralama start düzlüğünde değişti ve Gonzalez, Cluzel'i güzel bir atakla arkasında bıraktı. Odendaal ise Aegerter ve hatta onun önündeki De Rosa'ya iyice yaklaştı. Derken Odendaal çok ciddi bir an yaşadı, dengesini kaybetti ancak motorunu geri toparlamayı başardı.

Bitime 2 tur kala üzerindeki baskı hafifleyen Aegerter ataklarına başladı ve önce De Rosa'yı sonra da Tuuli'yi geride bıraktı. Son tura Jules Cluzel lider girdi. Gonzalez ikinci, Aegerter üçüncü, De Rosa ise dördüncüydü. Can ise yarışı 8. götürüyordu.

Sonuç olarak Cluzel yarışı kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gonzalez ikinci, Aegerter üçüncü, De Rosa dördüncü, Tuuli beşinci, Odendaal altıncı, Krummenacher yedinci olarak yarışı tamamladı. Temsilcimiz Can Öncü ise damalı bayrağı 8. sırada, takım arkadaşı Oettl'ın hemen önünde gördü.

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Önceki haber

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

4 s
2
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

1 g
3
Formula 1

Turizm Bakanlığı, Türkiye GP'nin kalıcı olması için destek verecek

28 dk
4
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

10 s
5
Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

23 s
Son Haberler
WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu
SBK

WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu

1 s
WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
SBK

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

4 s
Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek
SBK

Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek

6 s
WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!
SBK

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

7 s
Yamaha: "Nozane gelecek yıl WSBK'da 'bir şansı daha' hak ediyor"
SBK

Yamaha: "Nozane gelecek yıl WSBK'da 'bir şansı daha' hak ediyor"

10 s
Son Videolar
WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı 00:59
World Superbike
27 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı 00:53
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir 00:43
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı 00:40
World Superbike
6 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

İnci Beğen Daha fazlası
İnci Beğen
Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı Jerez
World Superbike

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti! Barselona
World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Barselona Supersport: 2. yarışı Gonzalez kazandı, Can dördüncüyken düştü Barselona
World Superbike

Barselona Supersport: 2. yarışı Gonzalez kazandı, Can dördüncüyken düştü

Can Öncü Daha fazlası
Can Öncü
WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı! Magny-Cours
World Superbike

WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı!

Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı Autodrom Most
World Superbike

Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı

Can Öncü trafik kazası geçirdi
TÜRK SPORCULAR

Can Öncü trafik kazası geçirdi

Çok Okunanlar Bugün

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Turizm Bakanlığı, Türkiye GP'nin kalıcı olması için destek verecek
Formula 1 Formula 1

Turizm Bakanlığı, Türkiye GP'nin kalıcı olması için destek verecek

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Yarış, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak”

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Abiteboul'un dövme yaptırması için zaman daralıyor"

Quartararo: "Austin pisti MotoGP için güvenli değil"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Austin pisti MotoGP için güvenli değil"

Son Haberler

WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu
World Superbike World Superbike

WSSP Portimao: Cluzel kazandı, Can 8. oldu

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek
World Superbike World Superbike

Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.