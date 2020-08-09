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World Superbike / Algarve / Yarış ayak raporu

Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu

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Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu
Ekleyen:
9 Ağu 2020 14:53

2020 Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'in Algarve pistinde gerçekleştirilen her iki yarışını Andrea Locatelli kazanırken temsilcimiz Can Öncü ilk yarışta düştü, ikinci yarışta ise 10. oldu.

Algarve'de gerçekleştirilen ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanan Locatelli, bu avantajı yarışta da kullandı ve hem ilk yarışta hem de ikinci yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Locatelli, Portekiz'de aldığı zaferlerle birlikte şampiyonadaki puanını 125'e çıkardı ve en yakın rakibi Jules Cluzel ile puan farkını 35'e yükseltti.

Bu sene Supersport'ta ilk sezonunu geçiren Can Öncü, sıralamalarda 17. sırada kalmasının ardından ilk yarışta 8. sıraya kadar yükseldi ancak sonrasında düşerek yarışa erken veda etti.

Bugün gerçekleştirilen ikinci yarışta Can 10. olarak 6 puan kazandı. Can, 24 puanla şampiyonada 11. sırada yer alıyor.

Sezonun 4. ayağı 28 - 30 Ağustos tarihleri arasında Aragon'da gerçekleştirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , Supersport
Etkinlik Algarve
Pilotlar Can Öncü
Editör Abdullah Çelik

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