Portimao SSP300: Bahattin iki yarışta da 5. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek serisi olarak gerçekleştirilen Supersport300'de sezonun 2. ayak yarışları Portekiz'in Algarve pistinde düzenlendi.

Algarve'deki ilk yarışı Carrasco kazanırken ikinci yarışı Deroue kazandı. Deroue zaferin ardından şampiyonada liderliğe yükseldi.

Jerez'deki ilk hafta sonunda 2. yarışı kazanan Bahattin Sofuoğlu, Algarve'de de podyum mücadelesi veren ekibin içindeydi ancak çok az farkla ilk 3'e girmeyi başaramadı. Bahattin her iki yarışı 5. sırada tamamladı.

Sezonun ilk 2 ayağının ardından Deroue 67 puanla ilk sırada yer alırken Bahattin 57 puanla 2. sırada bulunuyor.