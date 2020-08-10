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World Superbike / Algarve / Yarış ayak raporu

Portimao SSP300: Bahattin iki yarışta da 5. oldu

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Portimao SSP300: Bahattin iki yarışta da 5. oldu
Ekleyen:
10 Ağu 2020 18:11

Dünya Supersport300 Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilen ikinci ayak yarışlarını Scott Deroue ve Ana Carrasco kazandılar.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek serisi olarak gerçekleştirilen Supersport300'de sezonun 2. ayak yarışları Portekiz'in Algarve pistinde düzenlendi.

Algarve'deki ilk yarışı Carrasco kazanırken ikinci yarışı Deroue kazandı. Deroue zaferin ardından şampiyonada liderliğe yükseldi.

Jerez'deki ilk hafta sonunda 2. yarışı kazanan Bahattin Sofuoğlu, Algarve'de de podyum mücadelesi veren ekibin içindeydi ancak çok az farkla ilk 3'e girmeyi başaramadı. Bahattin her iki yarışı 5. sırada tamamladı.

Sezonun ilk 2 ayağının ardından Deroue 67 puanla ilk sırada yer alırken Bahattin 57 puanla 2. sırada bulunuyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Algarve
Editör Abdullah Çelik

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