Portekiz testini tamamlayan Toprak rakiplerini uyardı: "Uzak değiliz, biz geliyoruz!"

Beklenen buluşma bu hafta sonu gerçekleşti ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni BMW'sine sonunda kavuştu.

Portekiz'in Portiamo Pisti'nde Pazar ve Pazartesi günleri piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 2 günün ardından buradaki testlerini tamamlamış oldu. Ancak program burada bitmedi zira Salı ve Çarşamba günü de Jerez'de testler var.

Toprak'ın Portekiz'deki testine bakacak olursak, son 2 gün biraz dağınık geçti diyebiliriz. Normalde Portekiz'de sadece Pazartesi günü sürüş yapılması planlanıyordu ancak Pazartesi günü yağmur beklendiğinden takım bir son dakika kararı ile Pazar günü de piste çıkmaya karar verdi.

Hızlı bir çalışma ile 4 saat içerisinde her şey hazır hâle getirildi ve Toprak, Pazar günü BMW'sini ilk kez sürmüş oldu.

Pazar günü 11 tur tamamlayan Toprak, kendi deyimiyle de "motosikleti pek anlayamadı" zira 11 tur oldukça az bir mesafe. Yine de temsilcimiz en azından ilk hissiyatı almış oldu.

Pazartesi günü ise beklenen yağmur geldiğinden pist hiçbir zaman tamamen kuru olmadı ve Toprak sadece 19 tur atabildi. Beşinci virajda ufak bir kaza da yapan Toprak, yine de yeni motosikletiyle ilgili önemli çıkarımlarda bulunabildi.

Testin ardından açıklamalarda bulunan milli sporcumuz, Pazar akşamı yaptığı ayar değişiklikleri ile birlikte hissiyatın geliştiğini söylerken; BMW'nin motor freninin ve gücünü övdü.

"Rakiplerinden uzak olmadıklarını" söyleyen temsilcimiz rakiplerine ufak bir uyarı da yollamış oldu.

Worldsbk.com'a konuşan Toprak, "Bugün [Pazartesi] tamamen kuru olmayan koşullarda sürüş yaptık, genel olarak mutluyum çünkü çok olumlu bir test geride kaldı. Pazar günü sadece 11 tur atmıştık, bugün ise motosiklette bir şeyi değiştirdik ve hissiyat çok iyiydi."

Fotoğraf: worldsbk.com Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Burada pek tur atamadık. Pazartesi 19, Pazar ise 11 tur attık ama öğreniyoruz. Yamaha'da geçen 4 yılın ardından bu motosiklet çok farklı ve adapte olmaya başlıyorum."

"5. virajda garip bir kaza yaptım. Sert bir şekilde frenlemeyi denedim, arka lastik havaya kalktı, sonra indi, inince de çok fazla kaymaya başladı ve düştüm ama büyük bir kaza değildi. Kazanın ardından sürüşe devam ettim ve motosikleti anladığımdan emin oldum."

"Ancak dediğim gibi her yer ıslaktı ve bugün hakkında yorum yapmak pek mümkün değil. Koşullara göre çok iyi tur zamanları kaydettik."

"Pazar günü motosikleti ilk kez sürdüm ve motosikleti anlamadım. Bugün farklı ayarlar kullandık ve daha mutluyum. Yine de koşullar iyi olmadığı için iyi bir tur zamanı için zorlamadım ve yumuşak lastik kullanmadım."

"Koşullar iyi olduğundan iyi bir zaman yapabilirim gibi hissediyorum çünkü virajlara girdiğimde öndeki hissiyat çok daha iyi, çekiş çok iyi ve daha çok motor gücüne sahibim."

"Bu motosikletin ön tarafı çok daha iyi ve özellikle de motor freni inanılmaz. Bugün farklı bir motor haritası kullandık ve sonunda motor frenini hissettim. Çok olumlu bir gelişmeydi."

"Ayarları yapabilmemiz için bu motosiklette daha çok tur atmam gerek çünkü çok fazla parçamız var ama onları deneyecek zamanımız yok. Umarım ki Jerez'de yağmur yağmaz ve diğer parçaları da deneyebiliriz."

"Sadece şunu söyleyeceğim: Rakiplerimizden uzak değiliz, biz geliyoruz!" dedi.