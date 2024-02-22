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World Superbike Phillip Island sezon öncesi testleri

Podyum hedefleyen Toprak: "Sezona iyi bir sonuçla başlamamız önemli"

Phillip Island testlerini tur rekorunu kırarak zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, temkinli konuştu ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışında galibiyetten ziyade podyumu hedeflediğini söyledi.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

WSBK'da sezon öncesi testleri bu hafta gerçekleştirilen Phillip Island ayağı ile tamamlandı ve artık gözler sezonun ilk yarışına çevrildi. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Phillip Island'daki testleri tur rekorunu kırarak zirvede tamamladı ve ilk yarışa belki de gidebileceği en iyi şekilde gidiyor. 

Testlerdeki güçlü performansının ardından birçok kişi Toprak'ın ilk yarışlarda galibiyet için savaşabileceğini düşünse de Toprak daha temkinli konuştu ve şimdilik sadece podyum hakkında düşündüğünü söyledi. 

"Buraya gelirken korkuyordum çünkü normalde bu pistte çok iyi değilim ama testlere çok iyi başladık ve devamı da geldi. Yarış tempom çok ama çok güçlü."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tek sorun arka lastiğimiz, 10 turun ardından tamamen bitmiş oluyor. Pistte yeni bir asfalt var ve yol tutuşu çok fazla."

"Gerçekten iyi bir tur attım ve tur rekorunu kırdık ama benim için yarış hafta sonu önemli. Sadece yarış hafta sonuna odaklıyım."

"Yine de hissiyat genel olarak pozitif, çok mutluyum."

"Sezona iyi bir sonuçla başlamamız önemli, şu anda sadece podyum hakkında düşünüyorum ama umuyorum ki galibiyet için de savaşabiliriz. Kesinlikle kolay bir hafta sonu olmayacak."

"Her şey iyi gözüküyor, ilk yarış öncesinde heyecanlıyım. Belki de ilk yarıştan sonra daha sakin olurum. Burada yarışmak hiçbir zaman kolay olmuyor, özellikle de yeni asfaltla daha da zor."

"Bence herkes bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışları izlerken keyif alacak." 

 

 

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Önceki haber SBK Phillip Island testleri: Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona tur rekoruyla lider giriyor!

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