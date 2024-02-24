Pit-stop sonrası ceza alan Toprak: "Avantaj elde etmedim"

WorldSBK sezonunun ilk yarışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun pitte yaşadığı sorun podyuma mal olmuş olabilir.

Phillip İsland'da asfaltın yenilenmesi sebebiyle ekipler zorunlu pit yapmak zorunda kaldı. Toprak Razgatlıoğlu ve BMW günün en iyi pit stoplarından birini gerçekleştirmesine rağmen pitten hızlı ayrıldığı için ceza aldı.

Bununla birlikte, Toprak gösterge panelinin çıkış için doğru zamanı gösterdiğini ve pitten ayrıldığını söyledi.

BMW ile ilk yarışı hakkında konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Yarışa çok kötü başlamadık. Önde kaldım ve hislerim iyiydi."

"1:30'ları ve ardından 29'ları yaptık. Son birkaç turda hâlâ iyi sürübiliyordum. Arka lastiği korumaya çalışıyordum çünkü bu pist arka lastik için çok zor."

"Motosikletimde arka lastiği çok kullanıyorum. On tur attık ama son iki turda titreşim hissetmeye başladım. Yarışı beşinci sırada bitirdik, normalde dördüncü olacaktık ama ceza aldım."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Garipti. Panomu gördüm ve sıfır yazıyordu, ben de pitten ayrıldım. Alex pitten çıkarken beni geçti ve ben bir avantaj elde edemedim."

"Beşinci başladım ve beşinci bitirdim ama umarım yarın daha iyi oluruz." dedi.

Pit stop konusunda kafası karışık olan Toprak, bir GPS sorununu olabileceğini söyledi.

WorldSBK.com'a konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Mükemmel bir pit stop yaptık ama sorun çıkıştaydı. Görünüşe göre takımım biraz erken çıktığımı söyledi ama gösterge panelime baktım ve sıfır yazıyordu. Bilmiyorum."

"Belki bir GPS sorunu vardı, belki de ben erken çıktım. Her neyse, BMW ile ilk yarışımı tamamlamak benim için çok güzel."

"Beşinci veya dördüncü pozisyondan memnun değilim, hedefim podyumdu ama bunun kolay bir yarış olmayacağının farkındaydım."

"Bu lastiklerle on tur attım ve lastikler mahvoldu. Belki de arka lastiği çok kullandığım için özellikle benim motosikletimden kaynaklanıyor ama diğer motosikletler için daha kolay görünüyordu."

"Elimizde iyi olan bazı veriler var ve umarım yarın daha iyi olabiliriz." dedi.