Phillip Island WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu

2020'nin ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti. Kawasaki ile yıllardır şampiyon olan Jonathan Rea, startın ardından sorun yaşamasıyla gerilemiş, 6. turda düşerek yarışa veda etmişti.

Rea, Superpole yarışını kazanarak bu seneki ilk zaferini elde etti ve 2. yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Dünkü yakın mücadelede kazanarak sezona galibiyetle başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında 2. olarak podyum sonucunu sürdürdü ve hem yarış için iyi bir grid pozisyonu yakaladı, hem de şampiyonadaki liderliğini sürdürmüş oldu.

Ducati'den Scott Redding 3. olurken onu Kawasaki'den Alex Lowes ve Yamaha'dan Michael van der Mark takip ettiler.

Phillip Island'da 2. yarış 07:00'da başlayacak.

Dünkü yarışın ardından Toprak, hem Yamaha hem de Kawasaki ile Superbike'da kazanan ilk isim olmuştu.

Toprak, Superpole yarışının ardından şampiyonada liderliğini korumayı sürdürüyor ve bunu yapan ilk Türk olma unvanına sahip. Yamaha da Ben Spies'ın 2009'da şampiyon olduğu senenin ardından ilk defa şampiyonada lider olmayı başardı.

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