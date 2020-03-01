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World Superbike / Yarış ayak raporu

Phillip Island WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu

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Phillip Island WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu
Ekleyen:
, Şef Editör
1 Mar 2020 01:47

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen Superpole yarışında Jonathan Rea kazanırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

2020'nin ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti. Kawasaki ile yıllardır şampiyon olan Jonathan Rea, startın ardından sorun yaşamasıyla gerilemiş, 6. turda düşerek yarışa veda etmişti.

Rea, Superpole yarışını kazanarak bu seneki ilk zaferini elde etti ve 2. yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Dünkü yakın mücadelede kazanarak sezona galibiyetle başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında 2. olarak podyum sonucunu sürdürdü ve hem yarış için iyi bir grid pozisyonu yakaladı, hem de şampiyonadaki liderliğini sürdürmüş oldu.

Ducati'den Scott Redding 3. olurken onu Kawasaki'den Alex Lowes ve Yamaha'dan Michael van der Mark takip ettiler.

Phillip Island'da 2. yarış 07:00'da başlayacak.

Dünkü yarışın ardından Toprak, hem Yamaha hem de Kawasaki ile Superbike'da kazanan ilk isim olmuştu.

Toprak, Superpole yarışının ardından şampiyonada liderliğini korumayı sürdürüyor ve bunu yapan ilk Türk olma unvanına sahip. Yamaha da Ben Spies'ın 2009'da şampiyon olduğu senenin ardından ilk defa şampiyonada lider olmayı başardı.

Puan durumu >>

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 10 15'18.421      
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 15'18.488 0.067 0.067  
3 United Kingdom Scott Redding 10 15'18.493 0.072 0.005  
4 United Kingdom Alex Lowes 10 15'18.626 0.205 0.133  
5 Netherlands Michael vanderMark 10 15'19.509 1.088 0.883  
6 United Kingdom Tom Sykes 10 15'20.052 1.631 0.543  
7 France Loris Baz 10 15'20.270 1.849 0.218  
8 United Kingdom Leon Haslam 10 15'25.566 7.145 5.296  
9 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 15'25.640 7.219 0.074  
10 Chile Maximilian Scheib 10 15'25.854 7.433 0.214  
11 Germany Sandro Cortese 10 15'28.099 9.678 2.245  
12 Spain Xavi Fores 10 15'29.165 10.744 1.066  
13 United Kingdom Chaz Davies 10 15'29.545 11.124 0.380  
14 Italy Federico Caricasulo 10 15'50.382 31.961 20.837  
15 Japan Takumi Takahashi 10 15'54.762 36.341 4.380  
16 Spain Alvaro Bautista 7 3 laps      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
15:00
10:00
SSP FP3
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
15:35
10:35
SBK SP
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
17:15
12:15
SSP SP
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
17:55
12:55
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Cmt 29 Şub
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Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
20:00
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