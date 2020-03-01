Phillip Island WorldSBK: 2. yarışta Lowes kazandı, Toprak sorun yaşadı
2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Phillip Island'da gerçekleştirilen 2. yarışını Kawasaki'nin yeni sürücüsü Alex Lowes kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışın bitmesine 3 tur kala yarış dışı kaldı.
Geçen senelerin aksine birçok pilotun galibiyet mücadelesinde yer aldığı Phillip Island hafta sonunda 3 farklı galip oldu.
İlk yarışı Yamaha ile yeni bir maceraya başlayan Toprak Razgatlıoğlu kazanırken, Superpole yarışını Kawasaki'nin şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, 2. yarışı ise Kawasaki'nin yeni sürücüsü Alex Lowes kazandı.
Son tura kadar birçok pilotun galibiyet mücadelesi verdiği yarışta, son tur Kawasaki sürücüleri galibiyet mücadelesi verdiler.
Yarışın bitmesine bir tur kala liderliğe yükselen Lowes, son tur boyunca Rea'yı arkasında tutmayı başararak 2. yarışı kazanan isim oldu.
Rea, 0.037 sn geride 2. olurken podyumu tamamlayan isim Superbike'a geçiş yapan Ducati sürücüsü Scott Redding oldu. Redding, tüm yarışlarda podyuma çıkarak oldukça iyi bir hafta sonu geçirdi.
Yamaha'dan Michael van der Mark, son 2 turda liderlere ayak uyduramadı ve 4. sırada yarışı noktaladı.
Ducati'den Chaz Davies 5. olurken onu Honda'ya geçiş yapan Alvaro Bautista takip etti.
Bağımsız takımlar içerisinde kazanan isim 7. sırada yarışı tamamlayan Maximilian Scheib oldu.
Phillip Island'da ilk yarışı kazanan ve Superpole yarışında 2. olarak bu yarışa şampiyona lideri olarak başlayan milli sürücümüz Toprak, galibiyet mücadelesi veren grubun içerisinde yarışı götürüyordu. Ancak Toprak, yarışın bitmesine 4 tur varken dördüncülük için atak yaptığı Loris Baz'ı geçmeye çalıştığı esnasında motorunun teklemesiyle yavaşladı. O esnada Loris Baz pist dışına çıkarken Toprak 13. sıraya kadar düştü ve sonunda devam edemeyerek hayal kırıklığı yaşadı.
Pist dışına çıkan ancak motosikletini ayakta tutmayı başaran Baz yola devam ederek 8. olmayı başardı.
Phillip Island'daki 2. yarışın ardından Alex Lowes 51 puan ile şampiyonada liderliğe yükselirken 39 puanlı Scott Redding 2. sıraya yükseldi. İlk 2 yarışın ardından şampiyonada rahat bir şekilde lider durumda olan Toprak ise, 2. yarışta puan alamamasının ardından 34 puanla 3. sıraya gerilemiş oldu.
Sezonun 2. yarış hafta sonu olan Katar (Losail) 14 - 15 Mart tarihlerinde koşulacak.
Avustralya yarışlarının ardından Puan Durumu >>
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Alex Lowes
|22
|34'04.327
|25
|2
|Jonathan Rea
|22
|34'04.364
|0.037
|0.037
|20
|3
|Scott Redding
|22
|34'05.176
|0.849
|0.812
|16
|4
|Michael vanderMark
|22
|34'06.111
|1.784
|0.935
|13
|5
|Chaz Davies
|22
|34'08.605
|4.278
|2.494
|11
|6
|Alvaro Bautista
|22
|34'08.649
|4.322
|0.044
|10
|7
|Maximilian Scheib
|22
|34'09.156
|4.829
|0.507
|9
|8
|Loris Baz
|22
|34'10.499
|6.172
|1.343
|8
|9
|Sandro Cortese
|22
|34'15.384
|11.057
|4.885
|7
|10
|Tom Sykes
|22
|34'21.531
|17.204
|6.147
|6
|11
|Xavi Fores
|22
|34'37.665
|33.338
|16.134
|5
|12
|Leon Haslam
|22
|34'38.106
|33.779
|0.441
|4
|Michael Ruben Rinaldi
|14
|8 laps
|Toprak Razgatlıoğlu
|19
|3 laps
|Federico Caricasulo
|10
|12 laps
|Takumi Takahashi
|5
|17 laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Phillip Island
|Alt-etkinlik
|SBK Yarış 2
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Abdullah Çelik
Phillip Island WorldSBK: 2. yarışta Lowes kazandı, Toprak sorun yaşadı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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