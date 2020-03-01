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World Superbike / Phillip Island / Yarış raporu

Phillip Island WorldSBK: 2. yarışta Lowes kazandı, Toprak sorun yaşadı

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Ekleyen:
, Şef Editör
1 Mar 2020 04:59

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Phillip Island'da gerçekleştirilen 2. yarışını Kawasaki'nin yeni sürücüsü Alex Lowes kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışın bitmesine 3 tur kala yarış dışı kaldı.

Geçen senelerin aksine birçok pilotun galibiyet mücadelesinde yer aldığı Phillip Island hafta sonunda 3 farklı galip oldu.

İlk yarışı Yamaha ile yeni bir maceraya başlayan Toprak Razgatlıoğlu kazanırken, Superpole yarışını Kawasaki'nin şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, 2. yarışı ise Kawasaki'nin yeni sürücüsü Alex Lowes kazandı.

Son tura kadar birçok pilotun galibiyet mücadelesi verdiği yarışta, son tur Kawasaki sürücüleri galibiyet mücadelesi verdiler.

Yarışın bitmesine bir tur kala liderliğe yükselen Lowes, son tur boyunca Rea'yı arkasında tutmayı başararak 2. yarışı kazanan isim oldu.

Rea, 0.037 sn geride 2. olurken podyumu tamamlayan isim Superbike'a geçiş yapan Ducati sürücüsü Scott Redding oldu. Redding, tüm yarışlarda podyuma çıkarak oldukça iyi bir hafta sonu geçirdi.

Yamaha'dan Michael van der Mark, son 2 turda liderlere ayak uyduramadı ve 4. sırada yarışı noktaladı. 

Ducati'den Chaz Davies 5. olurken onu Honda'ya geçiş yapan Alvaro Bautista takip etti. 

Bağımsız takımlar içerisinde kazanan isim 7. sırada yarışı tamamlayan Maximilian Scheib oldu.

Phillip Island'da ilk yarışı kazanan ve Superpole yarışında 2. olarak bu yarışa şampiyona lideri olarak başlayan milli sürücümüz Toprak, galibiyet mücadelesi veren grubun içerisinde yarışı götürüyordu. Ancak Toprak, yarışın bitmesine 4 tur varken dördüncülük için atak yaptığı Loris Baz'ı geçmeye çalıştığı esnasında motorunun teklemesiyle yavaşladı. O esnada Loris Baz pist dışına çıkarken Toprak 13. sıraya kadar düştü ve sonunda devam edemeyerek hayal kırıklığı yaşadı.

Pist dışına çıkan ancak motosikletini ayakta tutmayı başaran Baz yola devam ederek 8. olmayı başardı.

Phillip Island'daki 2. yarışın ardından Alex Lowes 51 puan ile şampiyonada liderliğe yükselirken 39 puanlı Scott Redding 2. sıraya yükseldi. İlk 2 yarışın ardından şampiyonada rahat bir şekilde lider durumda olan Toprak ise, 2. yarışta puan alamamasının ardından 34 puanla 3. sıraya gerilemiş oldu.

Sezonun 2. yarış hafta sonu olan Katar (Losail) 14 - 15 Mart tarihlerinde koşulacak.

Avustralya yarışlarının ardından Puan Durumu >>

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Alex Lowes 22 34'04.327     25
2 United Kingdom Jonathan Rea 22 34'04.364 0.037 0.037 20
3 United Kingdom Scott Redding 22 34'05.176 0.849 0.812 16
4 Netherlands Michael vanderMark 22 34'06.111 1.784 0.935 13
5 United Kingdom Chaz Davies 22 34'08.605 4.278 2.494 11
6 Spain Alvaro Bautista 22 34'08.649 4.322 0.044 10
7 Chile Maximilian Scheib 22 34'09.156 4.829 0.507 9
8 France Loris Baz 22 34'10.499 6.172 1.343 8
9 Germany Sandro Cortese 22 34'15.384 11.057 4.885 7
10 United Kingdom Tom Sykes 22 34'21.531 17.204 6.147 6
11 Spain Xavi Fores 22 34'37.665 33.338 16.134 5
12 United Kingdom Leon Haslam 22 34'38.106 33.779 0.441 4
  Italy Michael Ruben Rinaldi 14 8 laps      
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu 19 3 laps      
  Italy Federico Caricasulo 10 12 laps      
  Japan Takumi Takahashi 5 17 laps      
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Phillip Island
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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Cmt 29 Şub
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10:35
SBK SP
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
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Cmt 29 Şub
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