Philip Island Supersport: İlk yarışı Locatelli kazandı, Can 11. oldu
Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Philip Island yarışını Andre Locatelli kazandı.
2020 Dünya Supersport Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen Philip Island yarışıyla başladı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Andrea Locatelli, yarışın ilk turlarında iyi bir tempo yakalamayı başardı.
Peş peşe kaydettiği hızlı turlarla liderliği kimseye bırakmayan Locatelli, farkı giderek açtı ve rahat bir zafer elde etti.
Locatelli böylelikle kariyerinin ilk Supersport zaferini de elde etti.
Raffaele de Rosa, Jules Cluzel ile giriştiği ikincilik savaşını kazandı ve 5.8 saniye geride ikinci olarak podyuma çıktı.
Cluzel ise İtalyan sürücünün 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Corentin Perolari, bu üçlünün gerisinde kaldı ve dördüncü sırada finiş gördü.
Böylelikle ilk dörtte üç Yamaha motosikleti sürücü yer almış oldu. Lucas Mahias beşinci olurken, Hannes Soomer altıncı, Stevan Ondedaal yedinci, Manuel Gonzalez skeizinci ve Federico Fuligni dokuzuncu oldu.
İlk onu Isaac Vinales tamamladı.
Bu yıl Moto3'ten seriye katılan temsilcimiz Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarışını 11. sırada tamamladı ve hafta sonunu beş puanla noktalamış oldu.
Can Oncu, Turkish Racing Team, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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|World Superbike
|Editör
|Kemal Şengül
Philip Island Supersport: İlk yarışı Locatelli kazandı, Can 11. oldu
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