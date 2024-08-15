Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"
Danilo Petrucci'ye göre Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek herhangi bir isim yok.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlıoğlu, son 13 yarışın hepsini kazanarak WSBK tarihinin en büyük galibiyet serisini yakaladı.
Hal böyle olunca Toprak'a griddeki diğer isimlerden de övgüler gelmeye başladı.
Portimao'da Toprak'la yakın bir mücadeleye girişen Danilo Petrucci, temsilcimizin sergilediği performanstan övgüyle bahsetti.
Petrucci, Crash.net'e şöyle dedi: “Pek çok kez söylediğim gibi Toprak şu anda herkesten bir adım önde."
"Motosiklet üzerinde gerçekten çok rahat görünüyor ve şimdiye kadar tanıdığım en büyük yeteneklerden biri."
“Sadece işini yapıyor, motosikleti herhangi bir sorun yaşamaksızın sürüyor. İyi bir motosikleti var fakat Toprak kesinlikle büyük bir yetenek."
“Bence bu galibiyet sayısının daha da arttığını göreceğiz çünkü şu anda onunla savaşabilecek biri var mı bilmiyorum."
"Cumartesi günü ona oldukça yakından bakma şansım oldu. Motosiklette oldukça rahat gidiyordu fakat o noktada ben öyle değildim."
"Yani gerçekten yenilmesi zor bir sürücü.”
Danilo Petrucci, Barni Racing Team, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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