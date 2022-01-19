Petrucci, olası MotoAmerica hamlesinden önce WSBK testine katılacak

Eski MotoGP sürücüsü Petrucci, Ducati fabrika takımı sürücüleri Alvaro Bautista ve Michael Ruben Rinaldi'ye ek olarak geçen yıl şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in de katılacağı iki günlük Portekiz testinde bir V4 R Panigale sürecek. Testin 8-9 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Bu, muhtemelen Warhorse HSBK Ducati'de Loris Baz'ın yerini alması planlanan Petrucci'nin MotoAmerica'ya geçişinin bir başlangıcı olacak.

İtalyan sürücünün yeni MotoGP sezonunda Tech3 KTM'deki yerini koruyamayacağının netleşmesinin ardından, Ducati ile bur seriye geçeceği söyleniyordu.

Aslında başlangıçta Dünya Superbike'ın mantıklı olacağı belirtilmişti fakat Ducati'nin ana takımındaki koltuklar dolu ve Ducati'nin üç uydu ekibi Barni Racing (Luca Bernardi), Motocorsa Racing (Axel Bassani) ve Team Go Eleven (Philipp Oettl) da 2022 sürücülerini çoktan seçti.

Fakat Baz'ın yeni sezon için Bonovo BMW ile Dünya Superbike'a dönmeyi kabul etmesinin ardından Amerika serisinde bir boşluk açıldı.

Eski BMW sürücüsü Tom Sykes da koltuğun adaylarından ancak Pedercini Kawasaki ile WSBK'da kalması ya da Britanya Superbike'a dönmesi bekleniyor.

Petrucci ve Ducati arasındaki ortaklık yeni olmayacak. Çünkü Petrucci, 2015-18 yılları arasında Pramac Ducati ekibinin bir parçasıydı. Daha sonra fabrika takımına geçti ve 2019-20 yıllarında ana takımla yarıştı.

2021 sezonu için KTM ve Tech3'ya geçti ve tek yılın ardından koltuğunu kaybetti. Yine de marka ile Dakar Rallisi'nde yer aldı.