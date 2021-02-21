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World Superbike / Son dakika

Pere Riba: "Rea, 'dünyadaki en iyi beş sürücü' içerisinde"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Kawasaki takım patronu Pere Riba'ya göre altı kez Dünya Superbike Şampiyonu Jonathan Rea, MotoGP sürücülerinin de dahil edilerek, "dünyadaki en iyi beş sürücü" arasında yer alıyor.

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Pere Riba: "Rea, 'dünyadaki en iyi beş sürücü' içerisinde"

Rea, kariyeri boyunca hiçbir zaman MotoGP'de tam zamanlı olarak yarışmadı, ancak iki kez 2012 yılında kendini kötü hisseden Casey Stoner'ın yerine Honda tarafından çağırıldı. 

O andan itibaren Rea, WSBK tarihinin istatistik olarak en başarılı sürücüsü oldu ve 2015'te Kawasaki'ye geçtiğinden beri kırılmayan bir şampiyonluk rekoru yarattı.

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Geçmişte Rea'nın MotoGP'ye geçiş yapacağı, hatta fabrika takımları tarafından teklifler aldığı, dedikoduları gündemdeydi, ancak İngiliz pilot Kawasaki ile WSBK'da kalmayı tercih etti.

Kawasaki takım patronu Riba'ya göre başarılı sürücüsü Rea, eğer grand prix yarışlarına geçiş yapmış olsaydı orada da başarılı olabilirdi.

Riba'nın açıklamaları şu şekilde: "Eğer Jonathan iki veya üç sene önce MotoGP'ye geçmiş olsaydı, iyi bir takımla iyi bir sözleşme yapmış olsaydı, şu anda en yukarılarda mücadele ediyor olurdu. Bunu biliyorum."

"Zorlu koşullar altında diğer sürücülerden üç veya dört saniye daha hızlı. Bunu doğru şekilde yakalamak çok zordur, ancak bu tür koşullarda sürücünün yetenekleri ortaya çıkar."

"Johnny'nin motosikleti ile olan ilişkisi kız arkadaşı seviyesinde. Çok güçlü bir ilişkileri var. Her şeyi hızlı bir şekilde anlıyor. Bu ilk neden."

"İkinci neden ise onun doğal yetenekleri. Onun yetenekleri gerçekten çok etkileyici. Jonathan benim gözümde en iyi beş motosiklet sürücülerinden bir tanesi, buna MotoGP'dekiler de dahil."

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team ile altıncı şampiyonluğunu kutluyor

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team ile altıncı şampiyonluğunu kutluyor

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea'nın iki MotoGP performansı - aldığı en iyi sonuç yedincilik - WSBK tarihindeki bir diğer efsane olan Carl Fogarty tarafından eleştirilmişti. Fogarty, Rea'ya Repsol Honda'da verilen fırsatta İngiliz pilotun yeteri kadar iyi bir etki bırakamadığını söylemişti.

Ancak Riba'ya göre Rea üzerine iki yarışta kurulan beklentiler gerçekçi değildi.

Riba konu hakkında şunları söyledi: "İnsanlar çoğu zaman onun MotoGP'de çıktığı iki yarışta neler yaptığı hakkında konuşuyor. O yarışlarda kaza yapmadı, ki Honda tarafından oldukça büyük baskı altındaydı. Antrenmanlarda ıslak zeminde sürüş yaptı. Buna rağmen çıktığı yarışlarda iyi sonuçlar aldı."

"Tabii ki de yarışı kazanamadı. Ondan böyle bir sonuç bekleyenler aptal ve sporu anlayamamış olmalılar. MotoGP'de elinizdeki paketten en iyisini almak zordur." 

"Lastikler daha özel bir yapıya sahiptir ve ortada, her şeyi bir araya getirmek için kurulmuş olan bir prototip vardır, bu da oldukça zordur. Buna alışmak için zamana ihtiyacınız vardır."

Jonathan Rea, Repsol Honda Team

Jonathan Rea, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Jamie Klein

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