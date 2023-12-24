Pedrosa: "BMW'de sezon başlangıcı Toprak için zor geçebilir"

Toprak, 2023 WorldSBK sezonunda Yamaha'dan ayrılıp Alman üreticiye geçerek sansasyonel bir geçiş yaptı.

2021'den bu yana şampiyonluk için sürekli bir tehdit olan Toprak ve Yamaha, tanıtıma ihtiyaç duymayan çarpıcı bir kombinasyondu.

WorldSBK.com'a konuşan eski MotoGP efsanesi Pedrosa, "BMW ile Toprak da ilginç olacak. Sezon başlangıcında onun için zor olabilir. Çünkü şu anda motosikleti o kadar iyi değil. Başlangıçta biraz zorlanacağını düşünüyorum ama aradaki farkı nasıl kapatabileceğini görmek için kendi yolunu bulması gerekecek."

"Toprak'ı izlemek her zaman çok güzel! Muhteşem ve virajlarda gerçekten agresif hareketleri var! BMW'yi Yamaha ile aynı şekilde kullanabilecek mi göreceğiz." dedi.

Yamaha'da Razgatlıoğlu'nun yerini altı kez Superbike şampiyonu olan Jonathan Rea alacak.

Dokuz başarılı sezonun ardından Kawasaki'den ayrılan Rea da yeni bir mücadeleye adım atıyor ve Pedrosa, Rea'nın R1'e nasıl uyum sağlayacağını merak ediyor.

KTM test sürücüsü Pedrosa, "Gelecek sezon WorldSBK için çok ilginç bir sezon başlangıcı olacak, özellikle de Jonny'nin Kawasaki ile bu kadar çok kazanıp takım değiştirmesinden sonra."

"Bence bu değişiklik onu yeniden başlamak ve Bautista ile başa baş mücadele etmek için motive edecek."

"Şimdiye kadar Toprak bu motosiklette çok güçlüydü, dolayısıyla şimdi Jonny'nin Şampiyonluk için mücadele etme şansı var. Bu kış mücadeleye hazırlanmak için ne kadar kararlı olduğunu göreceğiz." dedi.