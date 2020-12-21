Superbike'ta iki motosikletle yarışacak Pedercini, Cresson ile anlaştı

Lucio Pedercini'nin adını taşıyan takım, aslında bu yıl iki ZX-10RR ile yarışmayı planlamıştı. Fakat sponsorlardan birinin çekilmesi sonrası tek motosiklete inildi.

Başlangıçta Xavi Torres ile Lorenzo Savadori'nin yarışması planlanmıştı. Ama sonunda Kawasaki'yi sürmesi için Moto3 şampiyonu Sandro Cortese seçildi.

Portimao'da büyük bir kaza yapan Cortese, son yarışlarda yer almadı ve yerini Roman Ramos, Valentin Debise ile son olarak Belçikalı sürücü Cresson aldı.

Şimdi ekip, Cresson'la iki yıllık anlaşma imzaladığını ve 22 yaşındaki sürücünün takım arkadaşının "önümüzdeki haftalarda" açıklanacağını duyurdu.

Pedercini, “2021 sezonuna Loris ile devam etmekten mutluluk duyuyorum, onda çok fazla potansiyel görüyoruz. Birlikte gelişebileceğimizden ve iyi bir iş çıkarabileceğimizden eminiz."

"Çok çalışmak, iyi bir sezon geçirmek ve Loris'in bir sürücü olarak gelişimine yardımcı olmak istiyoruz. Plan, takım için iyi olabilecek ve aynı zamanda Loris ile aynı ekipmana sahip olup, birbirlerine kıyas noktası oluşturabilecek ikinci bir sürücüye sahip olmak."

"Hem ben hem de David Salom ona yardım edebiliriz ve öyle de yapacağız. Fakat iki motosiklete sahip olmak ve iki sürücünün birlikte çalışması daha iyi. Her iki sürücü de bundan fayda sağlayacak." dedi.