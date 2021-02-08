Pedercini Kawasaki, 2021 WSBK sürücülerini açıkladı

Cavalieri, 2019'da Motocorsa Ducati takımı için joker olarak Misano'da bir çıkış gerçekleştirmişti. Ardından da, geçen sezon, Barni Racing tarafından, Marco Melandri'nin yerine iki tur sürüş için seçilmişti.

Cavalieri bu sezon, geçen yılın sonlarında İtalyan ekibe dahil olan çaylak Loris Cresson ile takımın Kawasaki ZX-10RR'lerinden birini kullanacak.

Bu transfer üzerine açıklamalarda bulunan Takım Patronu Lucio Pedercini, "Samuele'yi 2021'de Loris'in yanında takıma dahil etmekten mutluluk duyuyorum."

Pedercini, takımda iki genç sürücünün olmasının kendi hedeflerinden biri olduğunun da altını çizdi.

"Takımda iki genç sürücünün olması uzun süredir aklımdaydı. İkisinin de birbirine yardımcı olacağından kuşkum yok."

"Genç yeteneklerin, yarış kariyerlerindeki gelişimlerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım."

"Takımda İtalyan bir yarışçının olması da ayrıca güzel. Samuele bir yetenek... 2020 İtalya Şampiyonası'nı takımdaki herkes gibi çok iyi tanıdığım Lorenzo Savadori'nin [şimdiki Aprilia MotoGP sürücüsü] arkasında ikinci sıradaydı."

"Samuele, bu heyecan verici yeni sezonda Loris'e eşlik etmek için en iyi seçimlerden biri. Maceramıza başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz ay 2021'de Motocorsa'da yarışacağı açıklanan Cavalieri, Yamaha'dan Andrea Locatelli ve Axel Bassani'den sonra, 2021 WSBK gridindeki üçüncü İtalyan çaylak oldu.

Supersport Dünya Şampiyonası'ndan Bassani ise Motocorsa'nın tek sürücüsü olarak Leandro Mercado'nun yerini aldı.