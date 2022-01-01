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World Superbike Haberler

Pedercini, 2022 WSBK sezonu için Sykes ile görüşüyor

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Yardımcı Editör:
Lorenza D'Adderio
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Lucio Pedercini, kendi soyadını taşıyan Dünya Superbike takımı için eski WSBK şampiyonu Tom Sykes ile görüştüklerini söyledi.

Pedercini, 2022 WSBK sezonu için Sykes ile görüşüyor

Sykes, 2009'dan beri tam zamanlı olarak olarak Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışıyordu ve 2013 yılında şampiyon da olmuştu. Ancak BMW'deki koltuğunu Scott Redding'e kaptırdı ve 2022 için boşa çıktı.

BMW'nin uydu ekibi Bonovo'nun 2022 için Loris Baz ve Eugene Laverty ile anlaşmasının ardından elinde hiçbir seçenek kalmamış gibi gözüken Sykes'ın Paul Bird Motorsport Ducati ile Britanya Superbike'a döneceği konuşuluyordu.

Manadalika sezon finalinde konuşan Sykes, MotoAmerica'nın da ilgisini çektiğini belirtmişti. Bunun üzerine Baz'dan boşalan Warhorse HSBK Ducati takımındaki koltuğa geçeceği de iddia edildi.

Ancak Pedercini'nin takımındaki ikinci koltuğun Sykes'a gidebileceği, çünkü takımın henüz Loris Cresson ile anlaşma imzalamadığı ortaya çıktı.

Pedercini, 36 yaşındaki Britanyalı sürücü ile anlaşma yapma konusunda acelesi olmadığını vurgulasa da, eski Kawasaki sürücüsü ile yarışma şansının kendileri için "rüya" niteliğinde olacağını belirtti.

GPOne.com'a şunları söyledi: "Tom ile her zaman büyük bir dostluğumuz ve karşılıklı saygımız vardı. Şu anda 2022 için en iyi seçimin ne olabileceğini görmek için etrafına bakıyor."

"Söyleyebileceğim tek şey, BMW ile olan deneyiminden sonra, onu Kawasaki'ye geri getirmekle ilgilendiğim. Kısa süre önce temasa geçtik ve bunu gerçeğe dönüştürmek istiyorum."

"Takımda Sykes gibi bir sürücüye sahip olmak rüya gibi olur. Tom ile motosikletin ve her şeyden önce takımın gerçek potansiyelini gösterebileceğimizi düşünüyorum."

"Son birkaç sezondaki sonuçlarımız harika değildi ama en iyi sürücülerden biriyle kesinlikle ileriye doğru atılım yapabilir ve önemli şeyler için savaşabiliriz."

Pedercini zorlu bir 2021 sezonu geçirdi. Belçikalı çaylak Cresson, yıl boyunca sadece tek puan alırken, ikinci sürücü Samuele Cavalieri sadece üç yarışın ardından takımdan ayrıldı.

Onun yerini Jayson Uribe aldı fakat onun varlığı da sadece iki yarış sürdü. Sonrasında bu koltuğa Avustralyalı Lachlan Epis ve genç yetenek Oliver Konig  geçti.

 

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