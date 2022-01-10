Özel Röportaj - Petrucci: "Toprak Razgatlıoğlu'nun çok özel bir stili var"

Red Bull sporcusu Danilo Petrucci, Superstock'ta geçirdiği birkaç yılın ardından 2012 yılında MotoGP'ye geçti. O günden bu yana burada yarışmayı sürdüren Petrucci, toplamda iki galibiyet aldı ve 2022 yılında yeni bir maceraya atıldı.

Bu yıl Tech3 KTM ile kariyerinde ilk kez Dakar'da mücadele eden Petrucci, hem MotoGP'de yarış kazanan hem de Dakar'da etap zaferi elde eden ilk sürücü oldu.

Biz de Petrucci ile bir röportaj yaparak kendisine yıldız sporcumuz ve 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu hakkında ne düşündüğünü sorduk

Petrucci, şöyle dedi: "Ağustos ayında MotoGP yarışını seyretmeye geldiğinde Toprak ile karşılaşma ve elini sıkma şansım oldu."

"Superbike’ta çok iyi olduğunu ve şampiyon olduğunu biliyorum. Kendine has bir stili var. Hem çok agresif hem de çok özel bir stil."

"Ayrıca Toprak çok önemli bir karakter, çok komik. Bence hem iyi bir yarışçı hem de iyi bir sporcu."

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, World Champion Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Petrucci daha sonra Dakar'daki ilk deneyimi hakkında konuştu ve Suudi Arabistan'da düzenlenen etkinlikle alakalı olumlu izlenimler paylaştı.

İtalyan sürücü, "Benim için adrenalin dolu bir yarış. Bir taraftan da çok uzun süreden beri yarışmayı hedeflediğim bir organizasyondu. Doğruyu söylemek gerekirse bu hayalimin bu kadar hızlı gerçekleşeceğini düşünmüyordum."

"Şunu ifade etmeliyim ki etaplarda hızlı olmakla tüm Dakar’da hızlı olmak farklı şeyler. Çok fazla tecrübeye ihtiyacınız var. Burada olduğum için mutluyum. Çok iyi bir takımımım çok iyi bir motosikletim var ve bu deneyimin de sonuna kadar tadını çıkarıyorum. Zaten hangi tip olursa olsun motosikletle yarışmaya bayılıyorum." dedi.

Dakar'ın zorluğunu tarif etmek, ralliyi bitirmekten daha zor

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Fotoğraf: KTM Images

Dakar Rallisi, tüm zamanların en zorlu mücadelelerinden birisi olarak görülüyor ve Petrucci de bunu ilk elden görme şansı yakaladı.

Bu konudaki düşüncesi sorulduğunda Petrucci, "Bence buradaki en zor şey tabii ki bitiş çizgisine varabilmek. Fakat bence bundan daha zor bir şey var: o da Dakar’ın zorluğunu tarif edebilmek. Herkes bu yarışın ne kadar zorlu olduğunu söyleyip duruyor ancak bu kadarını asla tahmin edemiyorsun."

"Bunu ancak Dakar’a katıldığında keşfedebiliyorsun. Dakar kesinlikle dünyanın en zor rallisi ve bir insanın da yapabileceği en zor şeylerden biri. Maalesef benim kelime dağarcığım buradaki zorluğu ifade etmeye yetmiyor. Bırakın tüm Dakar’ı, bir etapta bile finişe gelebilmek gerçekten hiç kolay değil." dedi.

Petrucci, etap zaferini kazandığında çocuklar gibi ağladığını söylemişti.

Yaşadığı bu duygusal anlar ve gördüğü büyük ilgi karşısında neler hissettiği sorusuna Petrucci, "MotoGP’deki son yarışım olan Valencia’da aslında bunu fark ettim diyebilirim. Tüm sürücüler yanıma geldiler, elimi sıktılar, bana sarıldılar. Benim her zaman rakiplerimle iyi ilişkilerim oldu, onlara hep çok saygı gösterdim."

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Dakar’da etap kazanmama gelirsek, hem MotoGP’de hem de Dakar’da kazanabilen dünyada çok sayıda insan var. Açıkçası bu etap birinciliğimi kimse beklemiyordu. Beni destekleyen insanlara bu mutluluğu yaşattığım için hayata döndüm diyebilirim."

"MotoGP’deki son yarışımdan sonra bunu bir daha ne zaman yaşayacağımı bilmiyordum. Fakat bence zaten güzel şeyler hep beklemediğiniz anda gelir. Motor sporları dünyasından gelenler binlerce tebrik mesajından dolayı da çok ama çok mutluyum. Birçok insanın beni sevdiğini, benim de onları çok önemsediğimi bir kez daha anlamış oldum." cevabını verdi.

Sonrasında söz, Petrucci'nin geleceğine geldi.

Red Bull sporcusu, "İkinci etapta yaptığım bir hata nedeniyle büyük bir ceza aldım. Bu sebeple podyum için mücadele etme şansım kalmadı."

"Bundan sonraki hedefim Dakar‘a daha iyi hazırlanarak gelmek. Belki başka rallilere girerek hazırlanmam gerekecek."

"Böylece podyuma çıkmaya çalışacağım." dedi.

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Fotoğraf: Red Bull Content Pool