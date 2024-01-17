Öttl: "Toprak yeteneğiyle BMW'de fark yaratabilir"

2023/24 kışında Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan yaratan bazı değişiklikler oldu.

Dünya şampiyonu Alvaro Bautista Ducati'de yer almaya devam ediyor ve üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor. Fakat ana rakipleri Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea takım değiştirdi.

Ayrıca Supersport şampiyonu Nicolo Bulega'nın yanı sıra deneyimli Sam Lowes ve MotoGP yarış galibi Andrea Iannone seriye dahil oluyor.

Philipp Öttl, 2024 WSBK sezonunda hangi sürücülerin öne çıkmasını beklediğini Motorsport.com'a anlattı.

Öttl, "Favorilerin değişmesini beklemiyorum."

"Toprak'ın BMW ile nasıl başa çıkacağını görmek ilginç olacak. Sürüş yeteneğiyle kesinlikle fark yaratabilir."

"Rea'in Yamaha ile çok iyi uyuşacağını düşünüyorum. Bautista'nın ekstra ağırlıktan bağımsız şekilde rekabetçi olacağına inanıyorum. Ağırlığın bu kadar büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum."

"Ayrıca test sırasında Bulega'dan çok etkilendim. Elbette motosikleti zaten tanıyordu. Birçok testte kullanmıştı. Ayrıca Jerez'de her zaman hızlı. Bunu her sınıfta kanıtladı."

"Yine de bu sezon kesinlikle hızlı olacak. Bir fabrika takımında yarışıyor ve yetenekli bir sürücü. Test sırasında beni etkiledi."

"Iannone de testlerde beni gerçekten etkiledi. Geride kalan dört yıl boyunca ne yaptığını bilmiyorum. Fakat dört yıl sonra bu kadar hızlı olmak zor. O gerçekten hızlıydı."

"Performansına saygı duyuyorum ve ona şapka çıkarıyorum." dedi.

Öttl, 2024 WSBK sezonunda GMT94 takımının Yamaha R1'ini kullanacak.