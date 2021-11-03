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World Superbike Haberler

Oettl, 2022'de Go Eleven ile WSBK'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Moto2 sürücüsü Philipp Oettl, 2022 Dünya Superbike sezonunda, emekli olan Chaz Davies'in yerine Go Eleven Ducati ekibine katılacak.

Oettl, 2022'de Go Eleven ile WSBK'de yarışacak

Birkaç sezon boyunca MotoGP'nin destek serilerinde yarışan Oettl, ilk Moto3 zaferini 2018'de Jerez'de elde etti ve ertesi yıl Moto2'ye adım attı. 2020'de Dünya Supersport'a geçti ve Puccetti Kawasaki umut verici bir sezon geçirip, sezonu üçüncü sırada bitirdi.

Bu yıl, Dünya Supersport serisindeki ikinci sezonunu beşinci sırada götüren ve en yüksek konumdaki Kawasaki sürücüsü olan Oettl, yeni sezonda Dünya Superbike'a geçecek.

Go Eleven'dan yapılan açıklamaya göre takım, Oettl ile 2022 ve 2023 sezonlarını kapsayan iki yıllık bir kontrat imzaladı. Alman sürücü burada, 32 WSBK galibiyeti bulunan Davies'in yerini alacak.

Oettl, "Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki iki başarılı sezonun ardından Go Eleven ile WorldSBK'ya geçebildiğim için çok mutluyum."

"Umarım çabucak öğrenebilirim, ki bunun iyi bir insan grubuyla beraber mümkün olduğunu düşünüyorum ve Go Eleven ile iyi sonuçlar elde etmek için gerekli tüm imkanlara sahibim. Go Eleven, dışarıdan baktığım zaman 2022 için arzu ettiğim takımdı."

"Gelecek sezona başlamayı, bu büyük motosiklette deneyim kazanmayı, mümkün olduğunca çok şey öğrenmeyi ve yarıştan yarışa gelişmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ducati ile yarışacağım için mutluyum. Bu, harika bir üretici ve özellikle Ducati'nin başarılı geçmişini göz önüne alındığında bu fırsatı gerçekten istiyordum." dedi.

Oettl'ın gelmesi ve takımın sadece bir motosikletle yarışmasıyla, Britanya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Tarran Mackenzie'nin WSBK umutları sona ermiş oldu.

Mackenzie'nin adı, Go Eleven'la anılıyordu ancak bu anlaşma temelde Yamaha motosikletine geçişle bağlantılıydı.

Chaz Davies, Team GoEleven

Chaz Davies, Team GoEleven

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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