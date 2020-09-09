Nunes ceza aldı, Aragon'da zafer Bahattin'in oldu!

Geçtiğimiz hafta Aragon'da koşulan Teruel Grand Prix'sini temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ikinci sırada tamamlayarak çok kıymetli puanlar kazanmıştı ancak yarışı birinci tamamlayan İspanyol sürücü Rodriguez Nunes'in motoruna FIM tarafından yapılan inceleme doğrultusunda, motorun sübaplarıyla oynandığı tespit edildi.

İspanyol sürücünün sezon boyunca topladığı tüm puanları silindi. Böylece Bahattin, Teruel yarış hafta sonunun ilk yarışını kazanmış oldu ve genel klasmanda da üçüncü sıraya yükseldi.

Verdiği demeçlerde ilk yarışı kazanmayı çok istediğini söyleyen temsilcimiz için adalet yerini buldu ve isteğini elde etmiş oldu. Kendisini gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.