MotoGP'den ayrılan Rabat, Barni Ducati ile Superbike'a geçiyor

Eski Moto2 şampiyonu Rabat, 2020'de Avintia Ducati ile zorlu bir üçüncü sezon geçirdi ve tüm yıl boyunca ilk 10'a giremediği gibi, sezonu MotoGP'deki en kötü sonucu olan 22. sırada tamamladı.

İspanyol sürücü, Johann Zarco'nun Pramac'a geçeceği 2021 yılında, takımın Enea Bastianini ve Luca Marini kadrosuyla yarışma kararı almasının ardından koltuksuz kaldı.

Avintia'dan ayrıldıktan sonra Rabat'ın MotoGP'de arka arkaya altı sezonunu geçirmesi için tek seçeneği Andrea Iannone'den boşalan Aprilia koltuğuydu. Ancak İtalyan üretici gelecek yıl için Bradley Smith ve Lorenzo Savadori arasından seçim yapacak.

Şimdi İspanyol sürücü, WSBK'ya geçiş için Barni ile görüşmeler yapıyor ve imzaların ay sonundan önce atılması planlanıyor.

Rabat'a yakın bir kaynak, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Barni ile yapılan görüşmeler ileri düzeyde ve artık son imza bekleniyor. Önümüzdeki hafta imzalanmasını bekliyoruz."

Eğer imzalar atılırsa Rabat, fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi, Scott Redding ve Goeleven uydu takımı için mücadele eden Ducati sürücülerine katılmış olacak.

2020 sezonu için Leon Camier ile anlaşan Barni Ducati, Camier'ın sakatlığı yüzünden yılı yarışmadan geçirme kararı alması sonrası Marco Melandri, Samuele Cavalieri ve Matteo Ferrari gibi isimlerle çalışmıştı.