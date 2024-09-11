MotoGP ve WSBK yetkilileri İstanbul'da
MotoGP ve WSBK yetkilileri İstanbul Formula 1 Pisti'nde incelemelerde bulundu.
MotoGP ve Dünya Superbike (WSBK) serilerinin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atılıyor.
Loris Capirossi (ITA), Ducati Marlboro Team Ducati Desmosedici,
Bugün, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) delegesi ve WSBK yetkilileri, İstanbul Formula 1 Pisti'nde gerekli incelemeleri yapacak.
Görüşmeler, yarışların 2025'te İstanbul'da düzenlenmesi yönünde devam ediyor.
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