Moto2 yarış galibi Baldassarri, Superbike'a geçiyor

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İtalyan sürücü, World Supersport'ta başarılı bir ilk yılın ardından, gelecek yıl da aynı şekilde GMT94 takımıyla olan ilişkisini sürdürecek.

Baldassarri bu yıl, GMT94 ile üretim tabanlı WSSP serisine geçerek Aragon sezon açılışında Yamaha R6'da galibiyet elde etmişti.

Sezonun ortasında gerçekleşen Most ve Magny-Cours yarışlarına arka arkaya üç galibiyet elde etmesi onu şampiyonluk mücadelesinin ortasında tuttu ve Baldassarri'nin son üç yarış kala Ten Kate'in Dominique Aegerter'ini yenebilecek tek sürücü olduğu düşünülüyor.

Baldassarri'nin GMT94 ile WSBK'e geçmesi haberi, bu yılki WSSP'deki en iyi iki sürücünün gelecek yıl birinci lige geçeceği ve Aegerter'in GRT Yamaha takımındaki yeni bir sürücü kadrosunun parçası olarak KTM MotoGP'den ayrılan Remy Gardner ile takım arkadaşı olacağı manasına geliyor.

Baldassarri, "Çok mutluyum, çünkü bu projeye Yamaha ile Moto2'den WorldSSP'ye geçmekle başladım ve hedefim her zaman WorldSBK'da olmaktı."

“Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik, birlikte büyüdük ve sürekli geliştiğimi gördüm."

"GMT94 Yamaha WorldSBK takımı ile WorldSBK Şampiyonası'na attığımız bu adıma hazırım, bu yüzden bana bu fırsatı verdikleri için onlara teşekkür ederim. Bu yeni maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Bu durum ayrıca Yamaha'nın gelecek yıl griddeki varlığını güçlendirecek. Bu karar, Japon üreticinin 2021'de yıldız sürücü Toprak Razgatlıoğlu liderliğinde elde ettikleri çifte şampiyonluk da dahil olmak üzere, performanslarındaki yükselişi takip edecek.

GMT94, gelecek yıl WSBK'da Yamaha'yı temsil eden fabrikada yönetilen Crescent ekibine katılacak.

Yamaha Motor Europe'un pist yarışları yöneticisi Andrea Dosoli, "Bu, Yamaha ve GMT94 için iyi bir haber." dedi.

“Bu, programın oldukça iyi bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. GMT, şampiyonadaki performansını ve bilgi birikimini geliştirdi ve geçmişte GRT ile de gördüğümüz gibi, takımın öne çıkabilmesi güzel.

"Zor bir mücadele olacak ama Christophe [Guyot] ve GMT94'teki ekip, gelecek sezona hazır olabilmek için çok çalışıyorlar." dedi.

Lorenzo Baldassarri, Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images