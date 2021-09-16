Moto2 sürücüsü Vierge, Honda WSBK ekibinde Haslam'ın yerini almaya hazırlanıyor

24 yaşındaki sürücüsü, 2022'de tamamen yeni bir kadroya sahip olmayı planlayan Honda takımında Leon Haslam'ın yerini alacak ve Alvaro Bautista'nın koltuğuna geçmeye hazırlanan Iker Lecuona ile takım arkadaşı olacak.

Ducati, Scott Redding'de boşalan koltuğa Bautista'yı getirme kararı almıştı ve her ne kadar takımda kalmak istediğini açıklasa da, Haslam'ın Honda macerasının yıl sonunda bitmesi bekleniyor.

Vierge, Moto2'de şimdiye kadar dört podyum ve üç pole pozisyonu elde ettiği yedi yılın ardından Dünya Superbike'a geçmiş olacak.

Adı 2022 sezonu için SRT MotoGP takımıyla anılsa da, bu ihtimalin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor ve önümüzdeki sezon MotoGP'ye tam zamanlı şekilde geçmesi adına herhangi bir fırsata sahip olmadığı için de Dünya Superbike'a geçiyor. Burada, Tech 3 KTM ile geçirdiği iki yılın ardından koltuksuz kalacak olan Leccuona'ya katılacak.

Vierge ve Lecuona ikilisi, Kawasaki ve Yamaha'nın yanı sıra Ducati ve BMW'nin performansını yakalamakta zorlandığı bir dönemde Honda'ya katılacaklar.

2020'de tanıtılan yeni Honda motosikleti beklenen adımın atılmasını sağlayamadı ve geride kalan 1.5 senelik süre zarfında sadece bir podyum aldılar.

Haslam'ın Donington Park'ta elde ettiği dördüncülük, Honda'nın bu yıl şimdiye kadar aldığı en iyi sonuç oldu.

Leon Haslam, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images