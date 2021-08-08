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World Superbike / Autodrom Most Yarış raporu

Most WSBK: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Most pistinde gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında zafer temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Most WSBK: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

Dün gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans göstererek zafere ulaşan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün gerçekleştirilen Superpole yarışının başlangıcında yine harika bir performans ortaya koydu ve Kawasaki sürücüsü Jonahan Rea'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Toprak, Rea'in baskısına rağmen yerini korumaya devam ederken, ikili yavaş yavaş arkadaki isimlerden kopmaya başladılar.

Rea, Toprak üzerinde baskıyı hiç kesmedi ve bir fırsat yaratıp liderliği almaya çalıştı. Ancak bitime üç tur kala ilk virajda hata yaptı ve pist dışına çıktı.

Kaçış alanından piste geri dönen Rea, Toprak'ın epey ardına düştü ve Ducati sürücüsü Scott Redding'in baskısı altına girdi.

Redding, bitime kısa bir süre tur kala Rea'i güzel bir atakla geçti ve ikinciliği aldı.

Ön tarafta ise temsilcimiz hatasız bir sürüş çıkararak galibiyete ulaştı ve ilk yarışın ardından Superpole yarışını da kazanmış oldu.

Toprak böylelikle şampiyonada Rea ile arasındaki puan farkını 7'ye indirirken, hafta sonunun son yarışına da ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Redding uzun süre ikinci götürdüğü yarışı, Rea'ye yaptığı atakla beraber ikinci sırada tamamlarken, Rea pole pozisyonundan başladığı yarışta  üçüncü sırada finiş gördü ve 200. WSBK podyumunu yakaladı.

Dünkü ilk yarışta podyuma çıkan Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, ön taraftaki mücadeleden yaklaşık 5 saniye uzakta dördüncü olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes beşinci sırada finiş gördü.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'un altıncı olduğu yarışta, Alex Lowes yedinci, Axel Bassani sekizinci ve Alvaro Bautista dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Michael van der Mark yarışı 11. bitirirken, Leon Haslam 13. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 -  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 0.496 0.496
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1.384 1.384
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 5.765 5.765
5 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 8.694 8.694
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 9.306 9.306
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 10.152 10.152
8 Italy Axel Bassani Ducati 10 11.216 11.216
9 Spain Alvaro Bautista Honda 10 11.514 11.514
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 12.344 12.344
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 10 12.518 12.518
12 Germany Marvin Fritz Yamaha 10 14.342 14.342
13 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 15.591 15.591
14 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 22.917 22.917
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 24.924 24.924
16 France Christophe Ponsson Yamaha 10 30.155 30.155
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 10 30.249 30.249
18 Germany Jonas Folger BMW 10 30.804 30.804
19 Belgium Loris Cresson Kawasaki 10 37.768 37.768
20 United States Jayson Uribe Kawasaki 10 52.907 52.907
  Italy Alessandro Del Bianco Honda 0    
  Spain Tito Rabat Ducati 0    
  Czech Republic Karel Hanika Yamaha 0    
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