Most WSBK: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

Dün gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans göstererek zafere ulaşan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün gerçekleştirilen Superpole yarışının başlangıcında yine harika bir performans ortaya koydu ve Kawasaki sürücüsü Jonahan Rea'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Toprak, Rea'in baskısına rağmen yerini korumaya devam ederken, ikili yavaş yavaş arkadaki isimlerden kopmaya başladılar.

Rea, Toprak üzerinde baskıyı hiç kesmedi ve bir fırsat yaratıp liderliği almaya çalıştı. Ancak bitime üç tur kala ilk virajda hata yaptı ve pist dışına çıktı.

Kaçış alanından piste geri dönen Rea, Toprak'ın epey ardına düştü ve Ducati sürücüsü Scott Redding'in baskısı altına girdi.

Redding, bitime kısa bir süre tur kala Rea'i güzel bir atakla geçti ve ikinciliği aldı.

Ön tarafta ise temsilcimiz hatasız bir sürüş çıkararak galibiyete ulaştı ve ilk yarışın ardından Superpole yarışını da kazanmış oldu.

Toprak böylelikle şampiyonada Rea ile arasındaki puan farkını 7'ye indirirken, hafta sonunun son yarışına da ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Redding uzun süre ikinci götürdüğü yarışı, Rea'ye yaptığı atakla beraber ikinci sırada tamamlarken, Rea pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü sırada finiş gördü ve 200. WSBK podyumunu yakaladı.

Dünkü ilk yarışta podyuma çıkan Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, ön taraftaki mücadeleden yaklaşık 5 saniye uzakta dördüncü olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes beşinci sırada finiş gördü.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'un altıncı olduğu yarışta, Alex Lowes yedinci, Axel Bassani sekizinci ve Alvaro Bautista dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Michael van der Mark yarışı 11. bitirirken, Leon Haslam 13. oldu.

Yarış sonucu: