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World Superbike / Autodrom Most Sıralama turları raporu

Most WSBK: Rea, tur rekoruyla pole pozisyonunda!

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu ile giriştiği mücadeleyi kazandı ve Most yarışı için tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

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Most WSBK: Rea, tur rekoruyla pole pozisyonunda!
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Cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı ıslak zeminde geçti ve pist 15 dakikalık Superpole seansı öncesinde kurudu. Sürücüler de hemen piste çıkarak şartlardan faydalanmaya çalıştılar.

Cuma günkü antrenman seansında en hızlı isim olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.578'lik zaman turuyla zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Son dünya şampiyonu, ikinci denemesinde en hızlı dereceyi 1:31.277'ye çekse de, kısa bir süre sonra 1:30.947 yapan Jonathan Rea, tur rekoruyla ilk sıraya yerleşti.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Rea, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Temsilcimiz Toprak, 1:31.277'lik turuyla seansı 0.330 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, şimdiye kadar çok iyi görünen Michael Ruben Rinaldi ilk üçü tamamladı.

Şampiyona lideri Alvaro Bautista, turu bir araya getirmekte zorlandığı seansta 0.620 saniye geride dördüncü olurken, Alex Lowes ilk beşi tamamladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı, son yarışlarda çıkışa geçen BMW sürücüsü Scott Redding yedinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci oldu.

İlk onu Axel Bassani ve Lucas Mahias tamamladı.

Honda'nın çaylak sürücüleri Iker Lecuona ve Xavi Vierge, Loris Baz'ın gerisinde 12. ve 13. sıralarda yer aldılar.

Seans sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'30.947  
2 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'31.277 0.330
3 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'31.506 0.559
4 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'31.567 0.620
5 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'31.622 0.675
6 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'31.627 0.680
7 45 United Kingdom Scott Redding BMW 1'31.684 0.737
8 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'31.718 0.771
9 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'32.051 1.104
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'32.272 1.325
11 76 France Loris Baz BMW 1'32.282 1.335
12 7 Spain Iker Lecuona Honda 1'32.359 1.412
13 97 Spain Xavi Vierge Honda 1'32.367 1.420
14 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'32.396 1.449
15 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'32.455 1.508
16 5 Germany Philipp Oettli Ducati 1'32.501 1.554
17 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 1'33.044 2.097
18 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'33.266 2.319
19 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 1'33.286 2.339
20 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'33.297 2.350
21 10 United Kingdom Peter Hickman BMW 1'33.373 2.426
22 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'33.456 2.509
23 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'33.481 2.534
24 77 Ryan James Kawasaki 1'34.049 3.102
  6 Michal Prasek BMW 1'35.766 4.819
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