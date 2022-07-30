Most WSBK: Rea, tur rekoruyla pole pozisyonunda!

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Cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı ıslak zeminde geçti ve pist 15 dakikalık Superpole seansı öncesinde kurudu. Sürücüler de hemen piste çıkarak şartlardan faydalanmaya çalıştılar.

Cuma günkü antrenman seansında en hızlı isim olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.578'lik zaman turuyla zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Son dünya şampiyonu, ikinci denemesinde en hızlı dereceyi 1:31.277'ye çekse de, kısa bir süre sonra 1:30.947 yapan Jonathan Rea, tur rekoruyla ilk sıraya yerleşti.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Rea, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Temsilcimiz Toprak, 1:31.277'lik turuyla seansı 0.330 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, şimdiye kadar çok iyi görünen Michael Ruben Rinaldi ilk üçü tamamladı.

Şampiyona lideri Alvaro Bautista, turu bir araya getirmekte zorlandığı seansta 0.620 saniye geride dördüncü olurken, Alex Lowes ilk beşi tamamladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı, son yarışlarda çıkışa geçen BMW sürücüsü Scott Redding yedinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci oldu.

İlk onu Axel Bassani ve Lucas Mahias tamamladı.

Honda'nın çaylak sürücüleri Iker Lecuona ve Xavi Vierge, Loris Baz'ın gerisinde 12. ve 13. sıralarda yer aldılar.

Seans sonuçları: