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Önceki / WSBK Most 3. antrenman: Redding en hızlısı, Toprak 4. oldu
World Superbike / Autodrom Most Sıralama turları raporu

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 2021 Dünya Superbike sezonundaki ana rakibi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu geçerek pole pozisyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

Kawasaki sürücüsü Rea, 15 dakikalık sıralama turlarındaki üçüncü turunda 1:31.684 yaptı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Aslında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.751'lik harika turuyla ilk sıraya yükselmişti ve pole pozisyonunu kazanacak gibi duruyordu, fakat Toprak'ın bu turundan saniyeler sonra Rea'den 1:31.684 geldi ve hafta sonunun en hızlı turuyla beraber pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Rea'in ilk altı yarışta altı pole pozisyonu kazandığı anlamına gelirken, Tom Sykes'ın 2013'teki serisinden bu yana en uzun pole serisini yakalamış oldu.

Sabah yapılan üçüncü antrenman seansında epey iyi görünen Ducati sürücüsü Scott Redding, her iki turunda da iyi sektörlerle gelse de, çeşitli sebeplerden ötürü sektörleri bir araya getiremedi ve 0.4 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

BMW sürücüsü Sykes, GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un önünde dördüncü en iyi zamanı yaparken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı oldu.

Antrenmanlarda geride kalan Honda sürücüsü Leon Haslam yedinci olurken, ilk onu Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes ve Axel Bassani tamamladı.

Honda'nın diğer sürücüsü Alvaro Bautista, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Marvin Fritz'in önünde 11. en iyi zamanı yaptı.

Chaz Davies için zorlu hafta sonu devam etti. Britanyalı sürücü seansı 16. sırada tamamlarken, BMW sürücüsü Michael van der Mark 17. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 8 1'31.684  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 5 1'31.751 0.067
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 5 1'32.158 0.474
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 6 1'32.173 0.489
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 5 1'32.238 0.554
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 6 1'32.335 0.651
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'32.352 0.668
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 7 1'32.530 0.846
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 7 1'32.559 0.875
10 Italy Axel Bassani Ducati 7 1'32.911 1.227
11 Spain Alvaro Bautista Honda 4 1'32.928 1.244
12 Germany Marvin Fritz Yamaha 6 1'33.164 1.480
13 Czech Republic Karel Hanika Yamaha 3 1'33.249 1.565
14 Italy Alessandro Del Bianco Honda 5 1'33.434 1.750
15 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'33.470 1.786
16 United Kingdom Chaz Davies Ducati 7 1'33.607 1.923
17 Netherlands Michael vanderMark BMW 6 1'33.994 2.310
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 5 1'34.167 2.483
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 5 1'34.280 2.596
20 France Christophe Ponsson Yamaha 7 1'34.444 2.760
21 Germany Jonas Folger BMW 5 1'34.499 2.815
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'35.330 3.646
23 Jayson Uribe Kawasaki 6 1'36.118 4.434
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WSBK Most 3. antrenman: Redding en hızlısı, Toprak 4. oldu

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