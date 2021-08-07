Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

Kawasaki sürücüsü Rea, 15 dakikalık sıralama turlarındaki üçüncü turunda 1:31.684 yaptı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Aslında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:31.751'lik harika turuyla ilk sıraya yükselmişti ve pole pozisyonunu kazanacak gibi duruyordu, fakat Toprak'ın bu turundan saniyeler sonra Rea'den 1:31.684 geldi ve hafta sonunun en hızlı turuyla beraber pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Rea'in ilk altı yarışta altı pole pozisyonu kazandığı anlamına gelirken, Tom Sykes'ın 2013'teki serisinden bu yana en uzun pole serisini yakalamış oldu.

Sabah yapılan üçüncü antrenman seansında epey iyi görünen Ducati sürücüsü Scott Redding, her iki turunda da iyi sektörlerle gelse de, çeşitli sebeplerden ötürü sektörleri bir araya getiremedi ve 0.4 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

BMW sürücüsü Sykes, GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un önünde dördüncü en iyi zamanı yaparken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı oldu.

Antrenmanlarda geride kalan Honda sürücüsü Leon Haslam yedinci olurken, ilk onu Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes ve Axel Bassani tamamladı.

Honda'nın diğer sürücüsü Alvaro Bautista, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Marvin Fritz'in önünde 11. en iyi zamanı yaptı.

Chaz Davies için zorlu hafta sonu devam etti. Britanyalı sürücü seansı 16. sırada tamamlarken, BMW sürücüsü Michael van der Mark 17. oldu.

Seans sonucu: